Burzliwy początek obrad. Okrzyki "oszuści", zareagowała E. Witek

Oprac.: Sebastian Przybył Polska

- Pokrzyczcie, pokrzyczcie, ja poczekam - mówił poseł PiS Radosław Fogiel do posłów opozycji podczas burzliwego początku posiedzenia Sejmu. Wcześniej Borys Budka zgłosił wniosek o przegłosowanie uchwały, która "wzywa rząd do skorzystania z tzw. mechanizmów solidarnościowych, dzięki którym Polska nie musiałaby przyjmować migrantów w ramach relokacji, ponieważ i tak gości już wielu uchodźców wojennych z Ukrainy". - To nie czas, aby w KPRM urządzać polityczne happeningi z nic nie mogącym załatwić premierem - ocenił szef klubu KO.

Zdjęcie Marszałek Elżbieta Witek na sali obrad / Tomasz Gzell / PAP