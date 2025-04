Ministerstwo Finansów Chin zapowiedziało w piątek, że od 10 kwietnia nałoży dodatkowe cła w wysokości 34 proc. na wszystkie towary ze Stanów Zjednoczonych.

W ten sposób Pekin odpowiedział na szeroko zakrojone cła nałożone kilka dni temu przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Republikanin odniósł się do odwetu Chin w mediach społecznościowych.

Chiny nałożą cła na towary z USA. Donald Trump: Spanikowały

Oceniając ruch Chin, amerykański przywódca stwierdził, że "źle to rozegrały". "Spanikowały - to jedyna rzecz, na którą nie mogą sobie pozwolić" - dodał we wpisie na platformie Truth Social.

Wcześniej Donald Trump, również odnosząc się do ceł, ale tych, które to on nałożył na wiele państw, a także na Unię Europejską, bronił swojej decyzji.

"Dla wielu inwestorów przybywających do Stanów Zjednoczonych i inwestujących ogromne sumy pieniędzy, moja polityka nigdy się nie zmieni" - deklarował prezydent USA. W ocenie republikanina, "to świetny czas na wzbogacenie się, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej".

Donald Trump wprowadził cła. Chiny apelują o ich zniesienie, złożyły też skargę

Również w piątek chińskie Ministerstwo Finansów przekazało, że zwróciło się do Światowej Organizacji Handlu (WTO), w związku z nałożeniem dodatkowych ceł przez Stany Zjednoczone.

"Chiny złożyły skargę do WTO w odniesieniu do środków podjętych przez Stany Zjednoczone" - podkreślono w komunikacie. Co więcej, w ocenie Pekinu, dodatkowe cła są "rażącym naruszeniem zasad" Światowej Organizacji Handlu.

Wcześniej Chiny wezwały USA do "natychmiastowego zniesienia ceł i rozwiązania różnic handlowych w drodze konsultacji".

Reakcja Pekinu to pokłosie środowej decyzji Donalda Trumpa. Amerykański prezydent wprowadził wówczas 10-procentowe minimalne cła na większość towarów importowanych do Stanów Zjednoczonych - z wyższą, 20-procentową stawką dla Unii Europejskiej.

