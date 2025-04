Gen. Christopher Cavoli ocenił, że Rosja co prawda traci sprzęt, broń i amunicję na polu bitwy na Ukrainie, ale jej przemysł zbrojeniowy nadal jest w stanie zrekompensować te straty.

"Waszyngton spodziewa się, że Rosja będzie produkować około 250 tys. pocisków artyleryjskich miesięcznie" - podał. "To stawia ją (Rosję - red.) na drodze do zbudowania rezerw trzy razy większych niż Stany Zjednoczone i Europa razem wzięte" - wyjaśnił.

Wyraził zaniepokojenie zdolnością Moskwy do szybkiego uzupełnienia zasobów i zwiększenia zdolności bojowej pomimo strat poniesionych w wojnie w Ukraine.

USA obecnie produkują miesięcznie około 40 tys. pocisków artyleryjskich kal. 155 mm miesięcznie. W planach (do 2026 roku) jest osiągnięcie produkcji na poziomie 90 tys.

Z kolei Unia Europejska chce zwiększyć produkcję do dwóch milionów nabojów rocznie, czyli do 167 tys. miesięcznie, ale takich liczb można się spodziewać dopiero pod koniec 2025 roku. Większość tej amunicji trafia na Ukrainę.

Jeśli Kijów otrzyma dwa miliony pocisków, ukraińskie siły zbrojne będą mogły wykorzystać dziennie do 5,5 tysiąca sztuk amunicji. Gen. Cavoli przekazał, że w 2023 r. Rosja wystrzeliwała średnio 20 tys. pocisków dziennie.

Generał, jako Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie, ściśle współpracuje z armią ukraińską. Według doniesień "The New York Times" regularnie spotyka się z ukraińskimi generałami i dowódcami w tajnej bazie w Niemczech.

Jego uwagi zbiegły się z dyskusjami w administracji Donalda Trumpa na temat możliwej zmiany roli USA w NATO, w szczególności przekazania dowództwa nad Połączonymi Siłami Sojuszu w Europie przedstawicielowi spoza USA. Stanowisko to tradycyjnie należało do armii amerykańskiej.

W związku z tym gen. Cavoli wezwał Kongres do starannego rozważenia takiego kroku, gdyż mógłby on zagrozić zdolności Stanów Zjednoczonych do kontrolowania swoich sił nuklearnych na arenie europejskiej.