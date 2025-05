- Ten wynik pokazuje, jak musimy być silni, jak musimy być zdeterminowani i ile jeszcze przed nami pracy, którą zaczynamy już dzisiaj, żeby wygrać wybory prezydenckie. Wiadomo to było od samego początku , dlatego wszyscy musimy tę ciężką pracę i wysiłek włożyć w to zwycięstwo, a wtedy wygra cała Polska - kontynuował.

Jak mówił do uczestników wiecu: "Nie dajcie się zwieść". - Mój konkurent jest ekstremalny, radykalny i konfliktowy, to nie jest Andrzej Duda. A my nie potrzebujemy konfliktu - powiedział, nawiązując do Karola Nawrockiego.