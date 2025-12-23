Polacy poddali się po 20 godzinach. Akcja policji w Hiszpanii

Paweł Sekmistrz

Hiszpańska policja zatrzymała dwóch polskich obywateli podejrzanych o śmiertelne pobicie dwóch Niemców w Elche. Służby przez ok. 20 godzin prowadziły oblężenie domu, w którym znajdowali się Polacy, którzy mieli dopuścić się zbrodni.

Nowoczesny dom otoczony palmami i zielenią, ogrodzony betonowym murem z żelazną bramą, przy której stoi osoba ubrana w ciemne ubrania, odwrócona tyłem, sprawiająca wrażenie próbującej wejść na posesję.
Polacy podejrzewani o zabójstwo dwóch obywateli Niemiec w Hiszpanii zostali zatrzymaniPablo MiranzoAFP

W skrócie

  • Dwaj Polacy podejrzani o śmiertelne pobicie dwóch Niemców zostali zatrzymani po 20 godzinach oblężenia domu przez hiszpańską policję.
  • Do incydentu doszło podczas konfrontacji o zajęty budynek w Elche, gdzie doszło do brutalnej bójki i śmierci dwóch osób.
  • Śledztwo trwa, a policja określiła atak jako niezwykle brutalny, jednocześnie odnaleziono na miejscu ranną kobietę.
Budynek na obszarze La Mariny, gdzie zabarykadowali się dwaj Polacy podejrzani o zabójstwo dwóch niemieckich obywateli, został otoczony w poniedziałek przez policję.

Przedstawiciele służb podjęli negocjacje z poszukiwanymi. Towarzyszył im native speaker, który tłumaczył polecenia funkcjonariuszy na język polski. Ostatecznie po ok. 20 godzinach, mundurowi wkroczyli do środka i zatrzymali podejrzanych.

Polacy podejrzani o śmiertelne pobicie Niemców. Zatrzymani po 20 godzinach

Do pobicia trzech Niemców doszło w poniedziałek przed godz. 18:00. Według doniesień mediów, mężczyźni przybyć mieli do jednej z willi w Elche na polecenie jej właściciela, który obawiał się, że budynek został nielegalnie zajęty.

Na miejscu zastali dwóch Polaków. Wywiązała się bójka, w której dwóch Niemców zostało pobitych kijami na śmierć, a jeden ciężko ranny. Policję powiadomił sąsiad, który zauważył, jak sprawcy próbowali przenieść ciała do bagażnika samochodu.

    Po przybyciu na miejsce służby odnalazły zwłoki oraz pobitego, ale wciąż żyjącego mężczyznę, którego natychmiast przewieziono do szpitala. Rozpoczęto działania celem ujęcia podejrzanych.

    Zabójstwo w Hiszpanii. Władze mówią o "niezwykłej brutalności"

    Na miejsce zdarzenia wysłana została specjalistyczna jednostka Guardia Civil, kierowana do operacji wiążących się z wysokim ryzykiem. Podejrzani mieli być jednak znani służbom, które podejrzewały, że nie są uzbrojeni.

    Policja określiła atak na niemieckich obywateli jako "niezwykle brutalny". Trwa śledztwo mające ustalić motywacje agresorów. Wstępnie wykluczono, by ich działania były planowane lub zlecone przez osoby trzecie.

    Euronews poinformowało, że na miejscu zdarzenia odnaleziono również ranną kobietę, która została przewieziona na leczenie.

    Źródło: The Olive Press, Euronews

