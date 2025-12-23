W skrócie Nieznany sprawca włożył odpalone petardy do kieszeni dwóch nastolatków.

13-latek zdołał wyrzucić ładunek, ale 12-latek doznał obrażeń i trafił do szpitala.

Niemiecka policja poszukuje sprawcy, którego działanie mogło doprowadzić do tragedii.

Miejscowość Wegberg jest położona w Nadrenii Północnej-Westfalii. Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek w godzinach popołudniowych.

Mogło dojść do tragedii. Odpalone petardy w kieszeniach nastolatków

Niezidentyfikowana dotychczas osoba naraziła na wielkie niebezpieczeństwo dwóch nastolatków. Znajdując się za plecami chłopców, włożyła już odpalone petardy do ich kieszeni, po czym uciekła w nieznanym kierunku.

13-latek w ostatniej chwili zdążył zareagować - wyjął przedmiot z kieszeni i zdołał go odrzucić przed wybuchem. Drugi z nastolatków, młodszy o rok, nie miał już takiego szczęścia i fajerwerk eksplodował w jego kieszeni.

Groźne zdarzenie w Niemczech. Policja szuka sprawcy

Według informacji przekazanych przez policję w Heinsbergu,12-latek z lekkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

Niemieccy policjanci apelują o pomoc w ujęciu sprawcy, którego lekkomyślne i groźne działanie mogło doprowadzić do znacznie poważniejszych konsekwencji.

Podczas zdarzenia miał on na sobie czarną bluzę z kapturem naciągniętym na głowę i czarne spodnie dresowe, a także czarne trampki i ciemne okulary przeciwsłoneczne. Wiek określono na ok. 18-19 lat, a wzrost pomiędzy 170 a 180 cm.

