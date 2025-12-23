Porwał dziewięciolatka i groził mu śmiercią. Ruch sądu w sprawie Ukraińca

Obywatel Ukrainy, który uprowadził dziewięciolatka z jego miejsca zamieszkania, usłyszał prokuratorskie zarzuty. 36-latek wpadł w ręce służb na warszawskiej Białołęce. Sąd zastosował wobec zatrzymanego trzymiesięczny areszt. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Policja schwytała niebezpiecznego Ukraińca. 36-latek uprowadził dziewięciolatka. Następnie groził mu śmiercią. Zdj. ilustracyjneBeata ZawrzelReporter

  • Obywatel Ukrainy został zatrzymany po uprowadzeniu dziewięcioletniego chłopca.
  • Mężczyźnie postawiono zarzuty usiłowania zabójstwa i przetrzymywania zakładnika.
  • Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie, a podejrzanemu grozi dożywocie.
Zdarzenie miało miejsce w niedzielę. 36-latek wraz z uprowadzonym chłopcem zostali znalezieni na warszawskiej Białołęce. Po trwających kilka godzin negocjacjach mężczyzna został zatrzymany.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła śledztwo w sprawie wzięcia dziewięcioletniego chłopca jako zakładnika, a następnie usiłowania zabójstwa tego chłopca.

Pavlo R. usłyszał zarzuty. Grozi mu dożywocie

36-letni Pavlo R. usłyszał zarzuty: usiłowania zabójstwa małoletniego w związku z wzięciem go jako zakładnika, przetrzymywania go ze szczególnym udręczeniem i spowodowania obrażeń zagrażających życiu pokrzywdzonego, uprowadzenia chłopca, kierowania gróźb karalnych, spowodowania lekkich obrażeń ciała u innej osoby, zmuszania innej osoby do określonego zachowania oraz zniszczenia mienia.

Za popełnienie zarzuconych mu czynów grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

    Jak przekazała prokurator Karolina Staros, chłopiec z obrażeniami zagrażającymi życiu został przewieziony do szpitala i nadal w nim przebywa, jednak stan jego zdrowia jest stabilny. 

    Nowe informacje z prokuratury. 36-letni Ukrainiec odmówił składania wyjaśnień

    - Podejrzany odmówił złożenia oświadczenia, czy przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił również składania wyjaśnień na obecnym etapie postępowania - poinformowała prok. Staros.

    Skierowany do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt podejrzanego argumentowany był obawą matactwa, grożącą surową karą, a także uzasadnioną obawą, że podejrzany popełni inne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, czym mężczyzna groził.

    Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratora i zastosował trzymiesięczny areszt.

