"Największy sukces w historii". Sławomir Mentzen skomentował wyniki

Jak wynika z badania exit poll pracowni Ipsos, przeprowadzonego na zlecenie Telewizji Polsat, TVP i TVN, to Rafał Trzaskowski wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich. Kandydat KO osiągnął wynik 30,8 procent.

Drugie miejsce w prezydenckim wyścigu zajął Karol Nawrocki. Na kandydata popieranego przez PiS zagłosowało 29,1 procent wyborców. Podium z wynikiem 15,4 procent zamyka kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen.

Wyniki exit poll. Sławomir Mentzen o "olbrzymim wyniku"

Chwilę po ogłoszeniu wyników kandydat Konfederacji przemówił do zgromadzonych na wieczorze wyborczym. Sławomir Mentzen podziękował wszystkim zaangażowanym w kampanię, podkreślając, że jest to ogromny sukces tego politycznego środowiska.

- Dwie rzeczy są pewne. Pierwsza taka, że pomimo tego, że miałem w drugiej turze największe szanse z Rafałem Trzaskowskim, to niestety nie udało mi się do niej dojść (…) Druga pewna jest taka, że jednak zająłem trzecie miejsce, jest to największy sukces w historii naszego środowiska, licząc czy to procentowo czy w liczbie głosów - stwierdził.

- Chciałbym wam podziękować, bo nie byłoby tego, gdyby nie wy (…) Nie wiemy jak (procentowo - red.) to się skończy, ale przy tej frekwencji to jest prawdopodobnie między 2,5-3 miliony głosów. To jest olbrzymi wynik. Wydaje się, że go jeszcze nie doceniamy - dodał.

Kontynuując wystąpienie lider Konfederacji podkreślił, że był to dla niego bardzo trudny czas pod względem ilości pracy, którą musiał wykonać. Jednocześnie dodając, że od początku jego kandydatura była marginalizowana.

- To były bardzo trudne wybory, kiedy ogłaszałem swój start w sierpniu (2024 - red.) to wówczas nikt we mnie nie wierzył. Pamiętam te opinie dziennikarzy, redaktorów, ekspertów, że skończę mniej więcej na pięciu procentach, że będę pod sam koniec w tym wyścigu. Pamiętam też pierwsze sondaże, w których miałem marne kilka procent, byłem szósty czy siódmy w kolejności, od tego zaczynaliśmy - wspominał.

Wybory prezydenckie. Mentzen o poparciu kandydata w drugiej turze

Tradycyjnie dla tego typu wypowiedzi polityk podjął temat ewentualnego przekazania głosów swoich wyborców dla jednego z kandydatów, który rywalizować będzie w drugiej turze.

- Wyborcy to na szczęście nie są worki ziemniaków, ich się nie przerzuca z miejsca na miejsce. Każdy nas wyborca jest osobą świadomą, rozumną i samodzielnie podejmie decyzję (…) Natomiast, pomimo tego, zamierzam pomóc naszym wyborcom podjąć decyzję w drugiej turze. Szczegóły ogłoszę niebawem, proszę mnie nie pytać, bo i tak nie odpowiem - zapowiedział, ucinając temat.

Wybory prezydenckie 2025 w Polsce. Pierwsza tura głosowania

O godzinie 7:00 rozpoczęło się głosowanie w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Do dyspozycji obywateli przygotowano ponad 32 tysiące lokali, w których można oddać swój głos.

Uprawnionych do głosowania jest około 29 milionów wyborców. By móc zagłosować trzeba było pokazać komisji wyborczej ważny dokument tożsamości. Można było skorzystać także z aplikacji mObywatel.

Głosowanie zakończyło się o godzinie 21:00. Do tego czasu, od soboty, trwała cisza wyborcza w trakcie której zabroniona była czynna agitacja wyborcza. Za jej złamanie przewidziana jest grzywna, która może wynieść nawet 1 milion zł.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej)

Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów)

Maciej Maciak (kandydat Ruchu Dobrobytu i Pokoju)

Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS)

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców)

Nawrocki: Zwyciężymy w tych wyborach Polsat News Polsat News