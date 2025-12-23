Karol Nawrocki w DPS-ie. Odwiedził pana Jerzego

Karol Nawrocki złożył wizytę w Domu Pomocy Społecznej "Polanki" w Gdańsku, gdzie odwiedził pana Jerzego - mężczyznę, od którego w przeszłości nabył kawalerkę. Sprawa sprzedaży mieszkania budziła duże kontrowersje w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej.

Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie przemawia do mikrofonu w eleganckim wnętrzu z marmurową kolumną i zasłoniętym oknem w tle.
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego w DPS-ieAndrzej Iwańczuk/ReporterReporter

  • Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego, którego mieszkanie wcześniej nabył.
  • Sprzedaż kawalerki przez pana Jerzego Karolowi Nawrockiemu wzbudziła kontrowersje w trakcie kampanii prezydenckiej.
  • Nawrocki przekazał mieszkanie na cele charytatywne, jednak pan Jerzy nadal przebywa w DPS-ie.
O tym, że Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego poinformował TVN24. Stacja opublikowała nagranie, na którym widać prezydenta wchodzącego do Domu Pomocy Społecznej, a następnie stojącego przy jednym z okien.

Na widok kamery, głowa państwa uśmiechnęła się i pokazała w jej kierunku gest wyciągniętego w górę kciuka.

Karol Nawrocki spotkał się z panem Jerzym. Mężczyzna przebywa w DPS-ie

Zamieszanie wokół znajomości Karola Nawrockiego z panem Jerzym powstało w ostatnim miesiącu kampanii wyborczej, gdy okazało się, że ubiegający się wówczas o urząd prezydenta jest właścicielem nie jednego - jak wcześniej deklarował - ale dwóch mieszkań.

Wkrótce ustalono, że drugi lokal to kawalerka należąca wcześniej do znajomego byłego szefa IPN-u, pana Jerzego. Mężczyzna miał przekazać ją Nawrockiemu i jego żonie.

    Interia dotarła do dokumentu, z którego wynikało, że ówczesny kandydat do najwyższego urzędu w państwie zobowiązał się do dożywotniej opieki nad mężczyzną, a w momencie publikacji artykułu nie miał z nim kontaktu od grudnia 2024 r.

    Zamieszanie w kampanii Karola Nawrockiego. Prezydent przekazał mieszkanie na cele charytatywne

    Kilka miesięcy przed ujawnieniem informacji senior trafił do Domu Pomocy Społecznej. Karol Nawrocki miał o tym nie wiedzieć.

    Nawrocki zobowiązał się, że przekaże kawalerkę na cele charytatywne. Nieruchomość - zgodnie z dokumentem z 14 maja 2025 r. - trafiła ostatecznie do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni.

    W akcie znalazł się zapis, który gwarantuje panu Jerzemu możliwość dalszego mieszkania w lokalu. Materiał zrealizowany przez TVN24 sugeruje jednak, że senior wciąż przebywa w DPS-ie.

