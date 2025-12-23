Karol Nawrocki w DPS-ie. Odwiedził pana Jerzego
Karol Nawrocki złożył wizytę w Domu Pomocy Społecznej "Polanki" w Gdańsku, gdzie odwiedził pana Jerzego - mężczyznę, od którego w przeszłości nabył kawalerkę. Sprawa sprzedaży mieszkania budziła duże kontrowersje w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej.
W skrócie
O tym, że Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego poinformował TVN24. Stacja opublikowała nagranie, na którym widać prezydenta wchodzącego do Domu Pomocy Społecznej, a następnie stojącego przy jednym z okien.
Na widok kamery, głowa państwa uśmiechnęła się i pokazała w jej kierunku gest wyciągniętego w górę kciuka.
Karol Nawrocki spotkał się z panem Jerzym. Mężczyzna przebywa w DPS-ie
Zamieszanie wokół znajomości Karola Nawrockiego z panem Jerzym powstało w ostatnim miesiącu kampanii wyborczej, gdy okazało się, że ubiegający się wówczas o urząd prezydenta jest właścicielem nie jednego - jak wcześniej deklarował - ale dwóch mieszkań.
Wkrótce ustalono, że drugi lokal to kawalerka należąca wcześniej do znajomego byłego szefa IPN-u, pana Jerzego. Mężczyzna miał przekazać ją Nawrockiemu i jego żonie.
Interia dotarła do dokumentu, z którego wynikało, że ówczesny kandydat do najwyższego urzędu w państwie zobowiązał się do dożywotniej opieki nad mężczyzną, a w momencie publikacji artykułu nie miał z nim kontaktu od grudnia 2024 r.
Zamieszanie w kampanii Karola Nawrockiego. Prezydent przekazał mieszkanie na cele charytatywne
Kilka miesięcy przed ujawnieniem informacji senior trafił do Domu Pomocy Społecznej. Karol Nawrocki miał o tym nie wiedzieć.
Nawrocki zobowiązał się, że przekaże kawalerkę na cele charytatywne. Nieruchomość - zgodnie z dokumentem z 14 maja 2025 r. - trafiła ostatecznie do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni.
W akcie znalazł się zapis, który gwarantuje panu Jerzemu możliwość dalszego mieszkania w lokalu. Materiał zrealizowany przez TVN24 sugeruje jednak, że senior wciąż przebywa w DPS-ie.