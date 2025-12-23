Odnaleziono wrak prywatnego odrzutowca Falcon 50, który po starcie z lotniska Ankara Esenboga utracił łączność radiową i radarową.

Samolot leciał do Trypolisu (stolica Libii - red.). Maszynę zlokalizowano w trakcie akcji poszukiwawczo-ratunkowej w pobliżu dzielnicy Hajmana, na południe od Ankary.

"Wrak samolotu, który wystartował z lotniska Ankara Esenboga do Trypolisu, został odnaleziony przez nasze siły żandarmerii 2 km na południe od wioski Kesikkavak w dystrykcie Haymana" - poinformował w mediach społecznościowych szef MSW Turcji Ali Jerlikaja.

Według wstępnych informacji w rejonie katastrofy prowadzone są skoordynowane działania tureckich sił zbrojnych, żandarmerii, służb ratunkowych AFAD, a także przedstawicieli Ministerstwa Transportu i Infrastruktury oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Według relacji w lokalnych mediach, teren został zabezpieczony i odgrodzony, a służby rozpoczęły zarówno akcję ratowniczą, jak i dochodzenie techniczne mające ustalić przyczyny zdarzenia.

Katastrofa samolotu pod Ankarą. Utrata kontaktu po starcie

Minister spraw wewnętrznych Turcji Ali Jerlikaja poinformował, że samolot wystartował z lotniska Esenboga o godz. 20:10 czasu lokalnego. Kontakt z maszyną został utracony o 20:52. Wcześniej służby otrzymały meldunek o planowanym awaryjnym lądowaniu w rejonie Hajmany, jednak później nie udało się już nawiązać łączności z załogą.

Na pokładzie Falcona 50 znajdowało się pięć osób. Wśród pasażerów miał być szef libijskiego sztabu generalnego - generał Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad. Ta informacja wzbudziła dodatkowe spekulacje co do charakteru zdarzenia, jednak władze nie potwierdzają na tym etapie żadnych hipotez, w tym dotyczących ewentualnego zamachu.

Odnaleziono wrak samolotu. Trwa akcja ratunkowa i dochodzenie

Jak informują media, nadal trwają działania poszukiwawczo-ratunkowe, identyfikacja osób znajdujących się na pokładzie oraz szczegółowe oględziny wraku. Dostęp do terenu jest ściśle kontrolowany ze względów bezpieczeństwa.

Władze zapowiedziały, że kolejne informacje będą przekazywane wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych kanałów. Nowe oświadczenia mają się pojawić po ustaleniu kluczowych faktów dotyczących przebiegu lotu i przyczyn katastrofy.

