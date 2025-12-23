Trump uderza w "New York Times". W tle publikacje jego relacji z Epsteinem

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Donald Trump oskarżył dziennik "New York Times" o to, że stanowi "zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego" i nazwał gazetę "wrogiem narodu". To reakcja prezydenta USA na publikację dotyczącą jego relacji z Jeffreyem Epsteinem oraz ujawnienie kolejnych dokumentów w tej sprawie przez amerykański resort sprawiedliwości.

Biurko z licznymi ramkami ze zdjęciami przedstawiającymi różne osoby, w tym publiczne i kontrowersyjne postaci, na pierwszym planie dokumenty i notatki, a w powiększonym kole po prawej stronie fotografie dwóch sławnych mężczyzn.
Trump uderza w "New York Times". W tle publikacje jego relacji z Epsteinem AA/ABACA/Isabel InfantesAgencja FORUM

W skrócie

  • Donald Trump nazwał "New York Times" zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego USA i wrogiem narodu.
  • Wypowiedź Trumpa była odpowiedzią na artykuł "NYT' o jego relacjach z Jeffreyem Epsteinem.
  • Ministerstwo sprawiedliwości USA podkreśliło, że zarzuty wobec Trumpa z dokumentów Epsteina są bezpodstawne.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Upadający 'New York Times' i ich kłamstwa oraz celowe krętactwo to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego naszego kraju. Trzeba zająć się ich skrajnie lewicowym, stukniętym zachowaniem, nigdy niekończącym się pisaniem FAŁSZYWYCH artykułów i opinii i zatrzymać to. SĄ PRAWDZIWYM WROGIEM NARODU! Dziękuję za uwagę" - napisał we wtorek Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

Zobacz również:

Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein znali najbardziej wpływowe osoby na świecie. Grafika: Aleksandra Włodarczyk
Świat

Clinton w basenie, Trump w… szufladzie. Czego (nie) dowodzą zdjęcia z "teczki Epsteina"

Andrzej Kohut
Andrzej Kohut

    Portal Hill zaznaczył, że Trump odniósł się w ten sposób do publikacji tego dziennika, poświęconej stosunkom między Trumpem a Jeffreyem Epsteinem, finansistą i przestępcą seksualnym.

    "NYT" opisuje powiązania Trumpa z Epsteinem. "Mieli ntensywną i skomplikowaną relację"

    Gazeta napisała w ubiegłym tygodniu, że "prezydent próbuje zminimalizować ich przyjaźń, lecz z dokumentów i wywiadów wynika, że mieli intensywną i skomplikowaną relację".

    "Pogoń za kobietami była grą ego i dominacji. Kobiece ciała były walutą" - zauważył "NYT".

    We wtorek resort sprawiedliwości USA powiadomił o opublikowaniu kolejnych tysięcy stron dokumentów, dotyczących Epsteina. Ministerstwo napisało, że dokumenty zawierają "nieprawdziwe i żądne sensacji twierdzenia przeciwko prezydentowi Trumpowi, które zostały przekazane FBI tuż przed wyborami w 2020 r.".

    Zobacz również:

    Administracja prezydenta Trumpa ocenzurowała część akt Epsteina
    Świat

    Amerykańscy urzędnicy ocenzurowali akta Epsteina. Teraz się tłumaczą

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek

      "Żeby była jasność: twierdzenia te są bezpodstawne i fałszywe i gdyby były choć odrobinę wiarygodne, z pewnością byłyby już wykorzystane przeciwko prezydentowi Trumpowi" - dodano.

      Sprawa Epsteina. Jakie relacje łączyły go z Trumpem?

      Trump był przez wiele lat znajomym Epsteina, który został w 2008 r. skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji, a w 2019 r. powiesił się w więzieniu przed procesem federalnym, dotyczącym poważniejszych zarzutów.

      Mimo wieloletniej znajomości, Trump twierdził, że wyrzucił Epsteina ze swojego klubu Mar-a-Lago na Florydzie ze względu na to, że "kradł" mu masażystki. Później powiedział jednak, że powodem zerwania z nim stosunków było to, że był "chorym zboczeńcem".

      Zobacz również:

      Ze strony Departamentu Sprawiedliwości zniknęło kilkanaście plików związanych z Jeffrey'em Epsteinem
      Świat

      Kilkanaście plików ws. Epsteina zniknęło. Opublikowano je dobę wcześniej

      Joanna Mazur
      Joanna Mazur
      Nauczyciele z kolejnymi podwyżkami? Jasna deklaracja Nowackiej w "Gościu Wydarzeń"Polsat News

      Najnowsze