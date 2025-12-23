Trump uderza w "New York Times". W tle publikacje jego relacji z Epsteinem
Donald Trump oskarżył dziennik "New York Times" o to, że stanowi "zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego" i nazwał gazetę "wrogiem narodu". To reakcja prezydenta USA na publikację dotyczącą jego relacji z Jeffreyem Epsteinem oraz ujawnienie kolejnych dokumentów w tej sprawie przez amerykański resort sprawiedliwości.
W skrócie
- Donald Trump nazwał "New York Times" zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego USA i wrogiem narodu.
- Wypowiedź Trumpa była odpowiedzią na artykuł "NYT' o jego relacjach z Jeffreyem Epsteinem.
- Ministerstwo sprawiedliwości USA podkreśliło, że zarzuty wobec Trumpa z dokumentów Epsteina są bezpodstawne.
"Upadający 'New York Times' i ich kłamstwa oraz celowe krętactwo to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego naszego kraju. Trzeba zająć się ich skrajnie lewicowym, stukniętym zachowaniem, nigdy niekończącym się pisaniem FAŁSZYWYCH artykułów i opinii i zatrzymać to. SĄ PRAWDZIWYM WROGIEM NARODU! Dziękuję za uwagę" - napisał we wtorek Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.
Portal Hill zaznaczył, że Trump odniósł się w ten sposób do publikacji tego dziennika, poświęconej stosunkom między Trumpem a Jeffreyem Epsteinem, finansistą i przestępcą seksualnym.
"NYT" opisuje powiązania Trumpa z Epsteinem. "Mieli ntensywną i skomplikowaną relację"
Gazeta napisała w ubiegłym tygodniu, że "prezydent próbuje zminimalizować ich przyjaźń, lecz z dokumentów i wywiadów wynika, że mieli intensywną i skomplikowaną relację".
"Pogoń za kobietami była grą ego i dominacji. Kobiece ciała były walutą" - zauważył "NYT".
We wtorek resort sprawiedliwości USA powiadomił o opublikowaniu kolejnych tysięcy stron dokumentów, dotyczących Epsteina. Ministerstwo napisało, że dokumenty zawierają "nieprawdziwe i żądne sensacji twierdzenia przeciwko prezydentowi Trumpowi, które zostały przekazane FBI tuż przed wyborami w 2020 r.".
"Żeby była jasność: twierdzenia te są bezpodstawne i fałszywe i gdyby były choć odrobinę wiarygodne, z pewnością byłyby już wykorzystane przeciwko prezydentowi Trumpowi" - dodano.
Sprawa Epsteina. Jakie relacje łączyły go z Trumpem?
Trump był przez wiele lat znajomym Epsteina, który został w 2008 r. skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji, a w 2019 r. powiesił się w więzieniu przed procesem federalnym, dotyczącym poważniejszych zarzutów.
Mimo wieloletniej znajomości, Trump twierdził, że wyrzucił Epsteina ze swojego klubu Mar-a-Lago na Florydzie ze względu na to, że "kradł" mu masażystki. Później powiedział jednak, że powodem zerwania z nim stosunków było to, że był "chorym zboczeńcem".