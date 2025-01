Nawrocki zaczął mówić o kontrkandydacie. Rozległy się gwizdy i buczenie

W sobotę Karol Nawrocki , kandydat na prezydenta wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość , spotkał się ze swoimi zwolennikami w Białogardzie. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej , rozpoczynając swoje wystąpienie, zwrócił się do zgromadzonych osób z apelem.

- Staję dzisiaj przed wami, żeby i zaapelować, i poprosić, żebyśmy nigdy nie dali zabrać sobie tego, że to Polacy wybierają swojego prezydenta. Nie będą nam go wybierać w Berlinie , Brukseli, Moskwie ani w Ukrainie - mówił.

Wybory prezydenckie 2025. Nawrocki krytykował Zielony Ład. "Jest zagrożeniem"

Podczas spotkania z sympatykami, Karol Nawrocki część wystąpienia poświęcił rozwojowi polskich regionów. Jak ocenił, często "niezależnie od decyzji polityków i partii", polska gospodarka i tak się rozwija. Kandydat na prezydenta Polski dziękował m.in. rolnikom za to, że po 2015 roku "podjęli się trudu i wyzwania obrony polskiej ziemi i polskiego rolnika przed spółkami z zagranicznym kapitałem ".

W ocenie prezesa IPN "Zielony Ład jest zagrożeniem". - To transformacja klimatyczna, która jest zagrożeniem dla przyszłości Polski. Chce jasno powiedzieć, że gdy uznacie, żebym został prezydentem, to skorzystam z art. 125 polskiej konstytucji, który daje prezydentowi zarządzić referendum (...). W sprawie Zielonego Ładu powinni wypowiedzieć się wszyscy obywatele - mówił, dodając przy tym, że "kandydat obywatelski to zapewni".