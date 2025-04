Problemy jednej partii w nowym sondażu. Tracą głównie wśród najmłodszych

Koalicja Obywatelska zwyciężyłaby w wyborach do Sejmu, gdyby te odbywały się w najbliższą niedzielę. Z najnowszego sondażu wynika, że na ugrupowanie zagłosowałoby 33,3 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazło się PiS z wynikiem 28,3 proc. Podium zamyka Konfederacja, lecz w jej szeregach nie ma powodów do radości. Ugrupowanie traci wyborców nawet w grupie, w której do niedawna dominowało.