Wołodymyr Zełenski: To oznacza, że nie możemy ufać Rosji

- To nie są tylko czcze spekulacje; zagrożenie jest realne. Ostatecznym celem Putina jest odrodzenie imperium rosyjskiego i odzyskanie terytoriów, które obecnie znajdują się pod ochroną NATO. Biorąc to wszystko pod uwagę, uważam, że może to przerodzić się w wojnę światową - ocenił.