Pogoda na Wielkanoc 2025 będzie nieprzewidywalna, z burzami i deszczem w wielu rejonach Polski.

Najcieplejszym dniem tygodnia przed świętami będzie czwartek, z temperaturami sięgającymi blisko 27 stopni.

W czasie świąt temperatura spadnie, a lokalnie pojawią się burze.

Rozpoczął się ciepły, ale też niespokojny tydzień. Nie zabraknie deszczu i burz w wielu miejscach. Najcieplejszy będzie czwartek, z temperaturami zbliżonymi do granicy upału, jednak potem nieco się ochłodzi. Cały czas będzie sporo zmian, również w Wielkanoc. W święta również może grzmieć i padać. Warto też przygotować się na porywisty wiatr.

Wielkanoc 2025: Ciepłe i niespokojne dni prowadzące do świąt

Najbliższe dni będą ciepłe, ale też wymagające. Wtorek będzie pogodny na północnym wschodzie i w centrum, jednak w pozostałych rejonach Polski będzie pochmurnie z lokalnymi opadami deszczu. Najcieplej będzie na zachodzie (20 stopni) oraz na północnym wschodzie, północnym zachodzie i w centrum: do 21-22 st. C.

Pogoda w środę najlepsza będzie na południowym wschodzie, gdzie zrobi się słonecznie. Będzie to jednak jedyny rejon z łagodnymi warunkami, bo nad resztą Polski zawisną chmury, z których przelotnie popada. Na północnym wschodzie i wschodzie możliwe burze. Mimo wszystko dzień będzie ciepły, z temperaturami od 18-20 stopni na północy i wschodzie, przez około 22 w centrum do 23-24 lokalnie na zachodzie i południu. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h.

Najlepszym dniem tygodnia okaże się czwartek. To wtedy będzie najbardziej słonecznie i najcieplej. Tylko na północnym wschodzie rano może popadać i zagrzmieć, jednak w ciągu dnia będzie spokojnie praktycznie w całym kraju. Niemal wszędzie będzie powyżej 20 stopni, a najcieplej na zachodzie i południu: do 26-27 stopni Celsjusza. To niewiele mniej od progu upału, który wynosi 30 stopni.

Piątek będzie chłodniejszy, z temperaturami głównie od 17 do 19 stopni, choć miejscami w centrum i na południowym wschodzie wciąż będzie bardzo ciepło: do 25 st. C. Pogoda się popsuje i na terenach podgórskich i na wyżej położonych terenach na Górnym Śląsku i w Małopolsce możliwe będą burze.

Pogoda na Wielkanoc 2025 spokojna nie będzie

Początek weekendu to lokalne przelotne deszcze, a na wschodzie i w centrum również burze. W sobotę będzie chłodniej, zwłaszcza na zachodzie, gdzie termometry pokażą od 8 do 15 st. C. W pozostałych miejscach będzie od 19 do 22 stopni. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/h.

Niedziela Wielkanocna nie będzie zbyt pogodna. Musimy się liczyć z zachmurzeniem i przelotnym deszczem w wielu miejscach. Na wschodnich krańcach Polski możliwe będą burze. Świąteczny dzień będzie chłodniejszy od tych ze środka tygodnia. Będzie od 14-15 stopni na zachodzie od 18-19 st. C na wschodzie kraju. Nad morzem od 9 do 14 stopni. W trakcie burz może wiać w porywach do 60 km/h.

Wielkanocny Poniedziałek przyniesie kolejne zmienne warunki, z deszczem przede wszystkim na zachodzie i północy kraju. Temperatury będą zbliżone do tych z soboty i wyniosą maksymalnie do 19-20 stopni.

