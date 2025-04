Atak z użyciem ostrego narzędzia w Krakowie. W akcji śmigłowiec LPR

Około 40-letni mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak raniono go ostrym narzędziem. Do zdarzenia doszło w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policja zatrzymała jedną osobę.