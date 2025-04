Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w kierunku Kudowy Zdrój.

W rozmowie z Interią aspirant sztabowa Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przekazała, że w karambolu brało udział dziewięć pojazdów - bus, ciężarówka i siedem samochodów osobowych.

- Jedna osoba ma złamanie , więc najprawdopodobniej będzie to zakwalifikowane pod wypadek - przekazała asp. sztab. Nicer.

Jak dodała, lewy pas jezdni "powinien być już drożny". - Nie są potrzebne żadne objazdy , ruch wraca do pierwotnego stanu - nadmieniła policjantka.

Obecnie nie wiadomo, co mogło być przyczyną wypadku. Na miejscu wciąż trwają czynności. Aspirant sztabowa Anna Nicer z KMP we Wrocławiu przekazała Interii, iż "można spekulować, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do panujących warunków".