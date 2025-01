- W Gietrzwałdzie ma powstać składowisko odpadów niebezpiecznych. (...) Jest to ogromne zagrożenie dla środowiska - mówił podczas spotkania z Rafałem Trzaskowskim młody mężczyzna. Zarzucił on prezydentowi Warszawy hipokryzję, pytając dlaczego w sprawie nie ma reakcji. Trzaskowski przekazał, że nie zna sprawy, ale się z nią zapozna. Przy okazji wskazywał, że nie można kwestionować, iż mamy do czynienia z ociepleniem klimatu. - Nasłuchałeś się bzdur, jakiejś propagandy - mówił.