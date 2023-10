- Małgorzata Zych nie należała, nie należy i nie będzie należeć do Nowej Nadziei - mówi w rozmowie z Interią Przemysław Wipler, komentując zamieszania wokół transferu kontrowersyjnej polityk do rzeszowskich struktur partii. Polityk podkreślił, że Damian Bańka - który ogłosił akces Zych do formacji - został zawieszony w prawach członka ugrupowania, stracił stanowisko szefa lokalnych struktury i nie ma uprawnień do takich decyzji. - Pan Bańka popełnił poważny błąd. Wobec niego toczy się już postępowanie dyscyplinarne w partii, więc i ten wybryk z całą pewnością znajdzie swój koniec - usłyszeliśmy.