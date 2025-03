Groźna choroba zakaźna szaleje w Europie. WHO alarmuje

- Odra powraca i to jest sygnał alarmowy - powiedział dyrektor regionalny WHO na Europę, Hans Kluge. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i UNICEF poinformowały w czwartek, że w 2024 r. w Europie odnotowano najwyższą od 25 lat liczbę zakażeń tą wysoce zakaźną chorobą.