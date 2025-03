"Mężczyzna najwyraźniej nie spodziewał się przyjazdu policjantów, ponieważ zaczął dobierać się do stojącego przed klatką roweru . Dzielnicowi zatrzymali go na gorącym uczynku" - czytamy w komunikacie.

Jednak to, co zaskoczyło policjantów, to strój 35-latka. Jak podała pomorska policja "mężczyzna był ubrany jak duchowny, miał na sobie czarny i długi strój przypominający sutannę, a pod szyją coś, co wyglądało jak koloratka".