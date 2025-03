- Myślę, że dojdzie do przyłączenia Grenlandii - powiedział prezydent USA.

Mark Rutte stwierdził, że nie chce wchodzić w dyskusje na temat przyłączenia Grenlandii do USA , lecz podkreślił, że region Arktyki jest coraz ważniejszy dla bezpieczeństwa NATO, wskazując na zainteresowanie nim Rosji i Chin .

Trump zgodził się z nim, twierdząc, że w obliczu tego Dania nie jest w stanie zapewnić wyspie bezpieczeństwa i właśnie "dlatego NATO będzie może musiało się w to zaangażować".

- Dania jest bardzo daleko i naprawdę nie ma z nią nic wspólnego (...), wylądowali tam 200 lat temu i mówią, że mają do tego prawa. Nie wiem, czy to prawda. Właściwie nie sądzę, żeby tak było, ale działamy z Danią, działamy z Grenlandią i musimy to zrobić - dodał.