Nowe oświadczenie Małgorzaty Zych. "Przepraszam Władimira Putina"

Kontrowersje wokół Małgorzaty Zych. Nie będzie kandydować do Senatu

- Małgorzata Zych nie będzie kandydatką w wyborach do Senatu ze strony żadnego z ugrupowań tworzących Pakt Senacki - usłyszeliśmy od jednego z polityków opozycji. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Małgorzatę Zych w okręgu 54 (Stalowa Wola) na Podkarpaciu.

Informację tę wkrótce później potwierdził w rozmowie z Interią rzecznik PSL Miłosz Motyka. Decyzja ta zapadła po kontrowersyjnych wypowiedziach Zych, kiedy to polityk miała problem, by ocenić, czy według niej Władimir Putin , prezydent Rosji, która napadła Ukrainę, jest zbrodniarzem wojennym.

Małgorzata Zych i nowe oświadczenie. Polityk przeprasza Władimira Putina

Za brak jednoznacznego stanowiska została potępiona , a prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz postawił jej ultimatum. - Jeżeli nie będzie ze strony pani Zych jasnej deklaracji potępienia Putina (...), to nie będzie naszą kandydatką - stwierdził szef ludowców. Następnie na profilu Zych pojawiło się oświadczenie, w którym stwierdziła, że Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym.

Kiedy jednak ogłoszono, że jej kandydatura w wyborach do Senatu zostaje wycofana, oświadczenie z jej profilu błyskawicznie zniknęło. W sobotę rano pojawiło się nowe.

"Nie jest zgodne z wartościami demokratycznego państwa prawa oraz wartościami chrześcijańskimi nazywanie obecnie prezydenta Rosji Władimira Putina zbrodniarzem wojennym, gdyż do tej pory nie zapadł wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego, przed którym oskarżony jest o bezprawne deportacje dzieci z okupowanych terenów Ukrainy" - rozpoczyna się komunikat wydany w sobotni poranek przez Zych.

Niedoszła kandydatka w wyborach do Senatu stwierdziła też, że "nie można potępiać drugiego człowieka, bo może zrobić to tylko Bóg". "Każdy człowiek, dopóki żyje, ma prawo do nawrócenia i zbawienia" - zaznaczyła.