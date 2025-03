Bruksela robi krok w tył, w tle rosnące obawy. "Czy Europa traci impet?"

Unia Europejska łagodzi prośrodowiskowe regulacje, co budzi obawy o przyszłość zielonej transformacji. Politycy starają się znaleźć równowagę między ochroną klimatu a konkurencyjnością przemysłu, ale eksperci ostrzegają, że może to zaszkodzić długoterminowym celom ekologicznym. "Czy Europa rzeczywiście traci impet w walce o zieloną gospodarkę?" - czytamy w analizie "Financial Times".