Rosja z kolei informuje o wstrzymaniu lotów na lotnisku w Saratowie . Jak podają rosyjskie media, spowodowane jest to atakiem ukraińskich bezzałogowców.

Wojna w Ukrainie. Co z 30-dniowym zawieszeniem broni?

Tymczasem ważą się losy ewentualnego zawieszenia broni na okres 30 dni. W czwartek do Moskwy przybył delegat USA Steve Witkoff , który złoży Putinowi propozycję rozejmu.

Wołodymyr Zełenski ocenił, że słowa Putina są "przewidywalne i manipulacyjne" . - On de facto przygotowuje już odmowę - dodał.

- Putin oczywiście boi się powiedzieć prezydentowi Trumpowi wprost, że chce kontynuować tę wojnę, chce zabijać Ukraińców - ocenił Zełenski. Według niego Putin często nie mówi "nie" wprost, ale w taki sposób, by wszystko opóźnić do momentu, kiedy podjęcie "normalnych decyzji jest już niemożliwe". - Uważamy, że to wszystko jest kolejną rosyjską manipulacją - powiedział.