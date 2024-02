67,8 proc. ankietowanych jest przeciwne takiemu rozwiązaniu. Przedterminowych wyborów zdecydowanie nie chce 40,3 proc. badanych. Raczej nie chce ich 27,5 proc. Za doprowadzeniem do nowych wyborów przed upływem kadencji opowiada się z kolei 24,8 proc. osób. Zdecydowanie "na tak" jest 13 proc. respondentów, a raczej rozwiązanie to popiera 11,8 proc. "Nie wiem" bądź "trudno powiedzieć" odparło 7,4 proc. pytanych.

Sondaż United Surveys. Polacy o przedterminowych wyborach parlamentarnych

Zdecydowanie przeciwko przedterminową organizacją wyborów opowiedzieli się wyborcy Koalicji Obywatelskiej . 93 proc. uznało, że jest to złe rozwiązanie (67 proc. "zdecydowanie" sprzeciwiło się takiej wizji, a 26 proc. "raczej". 6 proc. stwierdziło, że byłby to dobry pomysł, a 1 proc. ankietowanych nie miał zdania.

Przedterminowe wybory parlamentarne. Tylko PiS "za"

Przedterminowe wybory a wynik PiS. "Jeszcze większa porażka"

Jakim rezultatem skończyłyby się przedterminowe wybory, gdyby do nich faktycznie doszło? - W tym momencie, zakładając, że PiS byłoby inicjatorem działań, które by finalnie do przedterminowych wyborów doprowadziły, to właśnie ta partia znalazłaby się w gronie przegranych - dodał. - Wybory musiałyby doprowadzić do jeszcze większej porażki PiS-u niż wcześniej - oświadczył.