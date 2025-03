Władze obwodu sumskiego na północnym wschodzie Ukrainy podjęły decyzję o przymusowej ewakuacji cywilów z miejscowości przy trasie do Sudży, w obwodzie kurskim w Rosji .

Z oficjalnych informacji nie wynika, jaką część obwodu kurskiego kontrolują siły Ukrainy. W środę ukraińskie media poinformowały, powołując się na mapy projektu DeepState, że Siły Zbrojne Ukrainy wycofały się z rosyjskiej Sudży , jednak pozostają jeszcze we wsiach na zachód od tej miejscowości.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski oświadczył następnie, że wojska Kijowa będą kontynuować działania w obwodzie kurskim w Rosji "tak długo, jak będzie to właściwe i konieczne".

Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla Moskwy, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.