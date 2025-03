Zderzenie statków na morzu. Doszło do tragedii, wiele ofiar śmiertelnych

Co najmniej 15 członków załogi północnokoreańskiego statku towarowego zginęło, gdy zderzył się on z chińską jednostką na Morzu Żółtym. Wszystko wskazuje na to, że statek był przeładowany węglem, który nielegalnie eksportowano z Korei Północnej. By uniknąć kontroli, załoga najprawdopodobniej wyłączyła system automatycznej identyfikacji (AIS).