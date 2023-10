Debata wyborcza - ustawowy obowiązek TVP

Organizacja przedwyborczej debaty należy do obowiązków Telewizji Polskiej - dotyczy to nie tylko wyborów prezydenckich, ale także innych głosowań, w tym wyborów do Sejmu, które odbędą się już 15 października. TVP chce przeprowadzić debatę tydzień wcześniej, w poniedziałek 9 października.

Obowiązek nałożony na TVP wynika z art. 120 Kodeksu wyborczego:

Telewizja Polska Spółka Akcyjna, zwana dalej "Telewizją Polską", ma obowiązek przeprowadzenia debat pomiędzy przedstawicielami tych komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu lub w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, a w przypadku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej - pomiędzy kandydatami.

Przepis mówi też, że obecność przedstawiciela danego komitetu na debacie nie wlicza się do czasu antenowego, który przysługuje na mocy art. 117 Kodeksu wyborczego, gdzie mowa jest o nieodpłatnych audycjach poszczególnych ugrupowań w mediach publicznych.

Zgodnie z doniesieniami dziennikarzy WP i wirtualnemedia.pl, zaproszenia zostały już dostarczone do wszystkich komitetów, które zarejestrowały w najbliższych wyborach ogólnokrajowe listy do Sejmu. Na razie nie ma jednak odpowiedzi od dwóch największych komitetów - Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej. Pisemne deklaracje powinny trafić na ul. Woronicza do 4 października. Według doniesień, jeżeli udziału w debacie nie potwierdzą wszyscy, albo zdecydowana większość komitetów, ta nie dojdzie do skutku.

Wybory 2023. Szczegóły debaty określa KRRiT

Drugi paragraf wspomnianego art. 120 mówi o tym, że szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania debat w odrębnym rozporządzeniu określa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Najważniejsze kwestie, które porusza ten dokument to:

obowiązek emisji debat w czasie rzeczywistym ( na żywo );

); czas trwania debaty nie krótszy niż 45 minut ;

; godzina emisji debaty pomiędzy 18:00 a 22:00 ;

; termin debaty nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed wyborami;

obowiązek poinformowania komitetów co najmniej 48 godzin przed terminem debaty.

W dokumencie można też znaleźć szereg zapisów, które w ten czy inny sposób wymuszają równe traktowanie przedstawicieli wszystkich komitetów. Część paragrafów precyzuje też sytuację, w której w trakcie kampanii odbywa się więcej niż jedna debata - w tym roku na pewno nam to nie grozi, pod znakiem zapytania wciąż stoi jedyna planowana dyskusja.

W wyborach do Sejmu głosowanie odbywa się w 41 okręgach wyborczych. Aby zarejestrować swoich kandydatów we wszystkich trzeba zebrać wymaganą liczbę podpisów na listach poparcia w co najmniej 50 proc. okręgów - minimum 21. W tym roku udało się to siedmiu komitetom. Jednakże jeden z nich - Polska Jest Jedna - zarejestrował swoich przedstawicieli w 39 okręgach na 41. Sześć pozostałych komitetów ma kandydatów we wszystkich 41 okręgach. To:

Prawo i Sprawiedliwość; Koalicja Obywatelska; Trzecia Droga; Nowa Lewica; Bezpartyjni Samorządowcy; Konfederacja;

To oznacza, że w debacie wyborczej 9 października zobaczymy sześć osób. Siódmą będzie pracownik TVP, który poprowadzi debatę. Cztery lata temu prowadzącym był Michał Adamczyk.

Jak wyglądała poprzednia debata przed wyborami do Sejmu?

Wybory parlamentarne w 2019 roku odbyły się 13 października, a poprzedzająca je debata w TVP - 1 października. Wówczas wzięło w niej udział pięciu przedstawicieli komitetów ogólnokrajowych: PiS, Koalicja Obywatelska, Konfederacja, a także PSL (z Kukiz '15) i SLD (z działaczami Razem i Wiosny). Osobowy skład tej debaty przedstawiał się następująco:

Andrzej Rozenek (SLD);

Jacek Wilk (Konfederacja);

Borys Budka (KO);

Jacek Sasin (PiS);

Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL).

Kolejność została ustalona w drodze losowania. Debatę transmitowano jednocześnie na kanałach TVP 1, TVP Info i TVP Polonia. Łącznie obejrzały ją prawie 2 miliony osób (1,94 mln), z czego 1,2 mln na antenie głównej TVP 1.

