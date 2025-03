Zełenski wbija szpilę. "Putin boi się sprzeciwić Trumpowi"

- Wszyscy słyszeliśmy z Rosji bardzo przewidywalne, bardzo manipulacyjne słowa Putina w odpowiedzi na pomysł zawieszenia broni na froncie - powiedział w wieczornym nagraniu w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy . - On de facto przygotowuje już odmowę - dodał.

- Putin oczywiście boi się powiedzieć prezydentowi Trumpowi wprost, że chce kontynuować tę wojnę, chce zabijać Ukraińców - ocenił Zełenski. Według niego Putin często nie mówi "nie" wprost, ale w taki sposób, by wszystko opóźnić do momentu, kiedy podjęcie "normalnych decyzji jest już niemożliwe". - Uważamy, że to wszystko jest kolejną rosyjską manipulacją - powiedział.