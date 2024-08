Alexander Stubb z apelem do Ukrainy. "Czas na rozpoczęcie negocjacji"

Philippe Ricard, "Le Monde": Co pan sądzi o apelu Wołodymyra Zełenskiego do Rosji o udział w nadchodzącym szczycie pokojowym?

- Rozpoczęcie negocjacji nie oznacza ustępstw. Zełenski potrzebuje czterech elementów, by proces okazał rozstrzygający. Pierwszy dotyczy statusu terytoriów okupowanych obecnie przez Rosję i będzie to wyłącznie jego decyzja.

- Z naszej perspektywy droga do pokoju jest jasna: Rosja musi się wycofać. Ale nie można traktować tego jako warunku wstępnego. Musimy przekonać kraju globalnego Południa, że to, co robi Moskwa w Ukrainie, to imperializm. A powstrzymanie tego konfliktu leży w ich interesie.