Barbara Skrzypek - wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - zmarła 15 marca. Trzy dni wcześniej była przesłuchiwana w sprawie tzw. dwóch wież. Pytania zadawała prok. Ewa Wrzosek, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Politycy PiS, w tym lider partii, uważają, że jest związek między przesłuchaniem kobiety a jej śmiercią . Prezydent Duda skierował w tej sprawie pismo z prośbą o wyjaśnienia do szefa rządu.

- Do tej pory pan prezydent nie doczekał się odpowiedzi od premiera polskiego rządu na oficjalne pismo skierowane do niego w sprawie wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z sytuacją tego bardzo wątpliwego, jeśli chodzi o standardy, przesłuchania świadka w kluczowej politycznej sprawie. Sam fakt, że tę sprawę prowadzi jedna z najbardziej umotywowanych politycznie prokurator w Polsce jest co najmniej dyskusyjny - powiedział Błażej Poboży w radiowej Trójce.