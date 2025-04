"Dwie wieże" to, planowana przez powiązaną z PiS-em spółkę Srebrna inwestycja w centrum Warszawy, która ostatecznie nie doszła do skutku. Możliwe, że zarzuty w sprawie usłyszy Jarosław Kaczyński. Austriacki biznesmen Gerald Birgfellner posądził go o niedotrzymanie umowy i niewypłacenie pieniędzy za wykonaną pracę.