Wicepremier podkreślił, że akcja na wschodzie Polski została "wykreowana" w Mińsku i Moskwie. - To nie jest przypadkowy, to nie jest naturalny szlak migracyjny, to wszystko jest wyreżyserowane. To ma na celu osłabianie siły Europy, siły Polski, ma na celu atak na Polskę, a nie próbę szukania schronienia - tłumaczył.