Czerwona kartka w kalendarzu. Pracodawca "odda" wolne za sobotnie święto

Karolina Słodkiewicz

3 maja to Święto Konstytucji, które co roku jest dniem wolnym od pracy. W 2025 roku to szczególne święto wypada jednak w sobotę. Zgodnie z prawem pracownikowi przysługuje wówczas odbiór dnia wolnego. Co dokładnie mówią przepisy na ten temat? Wyjaśniamy, kiedy można odebrać wolne za święto w sobotę.