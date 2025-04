"Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata" - to polskie przysłowie idealnie odwzorowuje pogodę w trwający już weekend.

Od rana mamy do czynienia z burzami śnieżnymi, wichurami, opadami deszczu a wreszcie - znacznym spadkiem temperatury.

Co gorsza, jak wynika z najnowszej prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, sytuacja nie ulegnie poprawie w najbliższych godzinach.

Pogoda w Polsce. Burze śnieżne, wichury i opady deszczu

W komunikacie IMGW czytamy, że w sobotnie popołudnie czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. We wschodniej Polsce wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i w rejonach górskich z kolei przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 5 cm.

Od centrum po wschód kraju wystąpią silne porywy wiatru do 80 km/h, na zachodzie do 60 km/h. W górach porywy wyniosą nawet do 90 km/h, tam wystąpią także zamiecie i zawieje śnieżne. W centralnej, wschodniej i południowej Polsce pojawią się burze z opadami śniegu.

- W połączeniu z wiatrem może to spowodować ograniczenie widzialności do 500 m - informuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Śmigrocka.

Temperatura wyniesie od 5 st. C na północy, do 11 st. C na południu i południowym zachodzie kraju.

Pogoda. W nocy przymrozki i opady śniegu

W nocy w całym kraju, z wyjątkiem zachodu, wystąpią opady śniegu. W województwach: lubelskim, podkarpackim i małopolskim prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm, wysoko w Karpatach nawet do 15 cm.

Wiatr dalej będzie porywisty, w nocy porywy nawet do 80 km/h, nad ranem porywy zmniejszą się do 55 km/h, 60 km/h.

Tej nocy wystąpią przymrozki, nie pojawią się jedynie w pasie nadmorskim, gdzie temperatura wyniesie do 1 st. C. Na pozostałym obszarze kraju spadek temperatury do minus 5 st. C na wschodzie, około minus 7 st. C w rejonach podgórskich i minus 1 st. C na zachodzie. Miejscami pojawią się przelotne opady śniegu.

Prognoza pogody. Niedziela chłodna, z wichurami i śniegiem

Jak wynika z najnowszej prognozy pogody w niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W związku z silnymi opadami śniegu w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do około 8 cm.

Wiatr w dalszym ciągu będzie porywisty - nawet do 90 km/h w górach, w południowej i wschodniej Polsce porywy sięgną do 65 km/h. Mogą pojawić się zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura przyjmie wartości od 2 do 4 st. C na wschodzie, do 7 st. C na zachodzie kraju.

W nocy ponownie wystąpią przymrozki, ominą jedynie pas nadmorski i Ziemię Lubuską, gdzie temperatura wyniesie od 1 st. C, nawet do 4 st. C. Na wschodzie od minus 3 st. C, około minus 1 st. C w Wielkopolsce, na południu około minus 2 st. C, a w rejonach podgórskich nawet do minus 7 st. C.

Porywy wiatru będą słabsze - do 55 km/h, wystąpią na wschodzie i na południu kraju. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu.

Pogoda w Polsce. Ostrzeżenia IMGW

W związku z pogodą od soboty obowiązują alerty I stopnia przed silnym wiatrem. IMGW wydał je dla województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i śląskiego. Dla województwa zachodniopomorskiego Instytut rozszerzył ostrzeżenie na powiat sławieński.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza, że wiatr na tym obszarze może osiągnąć średnią prędkość do 35 km/h (nad morzem do 45 km/h), a w porywach do 80 km/h. Alert obowiązuje do sobotniego wieczora.

Całą Polskę objęły też alerty I stopnia przed przymrozkami. "Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od minus 4 st. C do minus 2 st. C, przy gruncie do minus 6 st. C" - informuje Instytut. Ostrzeżenia będą obowiązywały od 5 do 10 kwietnia.

Instytut wydał również ostrzeżenia I stopnia przed opadami śniegu dla województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Alerty będą obowiązywały od sobotniej nocy do niedzielnego poranka. Prognozuje się opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami około 5 cm. Okresami mogą wystąpić zawieje śnieżne.

Dla wschodniej i centralnej części kraju IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem, spowodowanym zamarzaniem mokrej nawierzchni dróg i chodników - ma ono związek z opadami śniegu - które będą obowiązywały od sobotniej nocy do niedzieli do godz. 9. Alerty obejmą województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

