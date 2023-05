Spis treści: 01 Matura 2023 - dwie formuły egzaminów

02 Matura 2023. Ogólne terminy tegorocznej matury

03 Matura 2023. Harmonogram w dniach 8 - 12 maja

04 Matura 2023. Kiedy są matury ustne?

Matura 2023 - dwie formuły egzaminów

W 2017 roku matura została podzielona na dwie formuły: "starą" i "nową" ze względu na reformę szkolnictwa. W tym roku maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z danej formuły w zależności od ukończonej szkoły.

Reklama

Zobacz więcej: Matura 2023. Arkusze CKE i rozwiązania w Interii. Sprawdź harmonogram

"Nowa" formuła z 2023 roku obowiązuje uczniów, którzy ukończyli czteroletnie liceum, a także absolwentów szkół średnich za granicą. Z kolei do "starej" formuły z 2015 roku kwalifikują się uczniowie kończący edukację w trzyletnim liceum lub czteroletnim technikum.

Matura 2023. Ogólne terminy tegorocznej matury

W tym roku maturzyści mają obowiązek zdać egzamin maturalny na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym.

Oprócz tego uczniowie muszą przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego i z języka obcego.

Matura 2023 odbywa się od 4 do 23 maja 2023 roku. Dodatkowy termin nastąpi od 1 do 19 czerwca 2023 roku. Z kolei terminy poprawkowe będą przeprowadzane od 21 do 22 sierpnia 2023 roku.

Maturzyści mogą spodziewać się wyników egzaminów maturalnych głównych 7 lipca 2023 roku, a poprawkowych 8 września 2023 roku.

Arkusze maturalne z matematyki z ostatnich lat. Rozwiązania krok po kroku z wyjaśnieniami! Sprawdź

Matura 2023. Harmonogram w dniach 8 - 12 maja

Egzaminy maturalne od 8 do 12 maja 2023 roku obejmują różne przedmioty i zostały podzielone na poszczególne dni i godziny. Oto dokładny harmonogram matur od 8 do 12 maja 2023 roku:

8 maja - matura z matematyki (poziom podstawowy) o godzinie 9:00 ; język hiszpański (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny) o godzinie 14:00 ;

- (poziom podstawowy) o godzinie ; (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny) o godzinie ; 9 maja - matura z języka angielskiego (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny) o godzinie 9:00 ; filozofia (poziom rozszerzony) o godzinie 14:00 ;

- (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny) o godzinie ; (poziom rozszerzony) o godzinie ; 10 maja - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) o godzinie 9:00 ; język niemiecki (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny) o godzinie 14:00 ;

- (poziom rozszerzony) o godzinie ; (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny) o godzinie ; 11 maja - biologia (poziom rozszerzony) o godzinie 9:00 ; język rosyjski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny) o godzinie 14:00 ;

- (poziom rozszerzony) o godzinie ; (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny) o godzinie ; 12 maja - matematyka (poziom rozszerzony) o godzinie 9:00; język francuski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny) o godzinie 14:00.

Matura 2023. Kiedy są matury ustne?

Część ustna matur 2023 przeprowadzana jest w terminach od 10 do 23 maja 2023 roku z wykluczeniem 14 i 21 maja. Egzaminy te odbywają się w szkołach, a ich terminy zależą od harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Najnowsze informacje dotyczące matury 2023 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym - kliknij !

Zdjęcie Od 4 maja w Interii znajdziecie arkusze CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami / INTERIA.PL

CZYTAJ TAKŻE:

Matura 2023: Ustny egzamin z języka polskiego. Wymagania i lista pytań jawnych

Matura 2023. Para prezydencka zwrócił się do tegorocznych maturzystów

Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy dodatkowy termin w 2023 roku?