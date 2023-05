Sesja matur 2023 rozpoczęła się dzisiaj i potrwa do 23 maja. W tym czasie Interia będzie publikować arkusze maturalne, z którymi zmierzą się tegoroczni abiturienci. Arkuszy CKE z wybranych przedmiotów wraz z proponowanymi odpowiedziami szukajcie u nas już po zakończonych egzaminach, każdego dnia około godziny 14:00.

Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiąże dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura 2023" w zakładce "Arkusze".

Reklama

Czytaj: Przecieki maturalne. Oszuści kontra CKE

Matura. Opublikujemy arkusze CKE i rozwiązania. Sprawdź, kiedy

Przypomnijmy, że tegoroczna matura będzie szczególnym egzaminem. Na uczniów czteroletnich liceów ogólnokształcących czeka nowa wersja matury (formuła 2023), która - jak przyznawał sam minister edukacji - będzie trudniejsza. Tymczasem uczniowie techników podejdą do "starej matury" (formuła 2015).

Jakie przedmioty będziemy rozwiązywać w przypadku formuły 2015 i formuły 2023? Oto szczegółowy harmonogram:

Matura poziom podstawowy

· 4 maja - język polski na poziomie podstawowym, arkusz CKE i odpowiedzi (zarówno formuła 2015 jak i 2023), od godz. 14:00;

· 5 maja - język angielski na poziomie poziom podstawowym, arkusz CKE i odpowiedzi (formuła 2015 i 2023), od godz. 14:00

· 8 maja - matematyka na poziomie podstawowym, arkusz CKE i odpowiedzi (formuła 2015 i 2023) od godz. 14:00

Matura poziom rozszerzony

· 9 maja - język angielski na poziomie rozszerzonym, arkusz CKE i odpowiedzi (formuła 2015 i 2023), od godz. 14:00;

· 10 maja - wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, arkusz CKE i odpowiedzi (tylko formuła 2023), od godz. 14:00;

· 11 maja - biologia na poziomie rozszerzonym, arkusz CKE i odpowiedzi (formuła 2015 i 2023), od godz. 14:00;

· 12 maja - matematyka na poziomie rozszerzonym, arkusz CKE i odpowiedzi (formuła 2015 i 2023) od godz. 14:00;

· 15 maja - chemia na poziomie rozszerzonym, arkusz CKE i odpowiedzi (formuła 2015 i 2023), od godz. 14:00;

· 16 maja - geografia na poziomie rozszerzonym, arkusz CKE i odpowiedzi (formuła 2015 i 2023), od godz. 14:00;

· 17 maja - język polski na poziomie rozszerzonym, arkusz CKE i odpowiedzi (formuła 2015 i 2023), od godz. 14:00;

Nowa matura w formule 2023, zgodnie z zapowiedziami płynącymi z resortu edukacji, ma być trudniejsza. Egzaminy obowiązkowe: matematyka i język polski zostały wydłużone. Nie zmienia się za to czas trwania matury z języka obcego nowożytnego. Matura 2023 Matura 2023: Jak wygląda matura ustna z języka polskiego w 2023 roku?

Pozostali maturzyści, głównie absolwenci techników (tych czteroletnich, sprzed reformy) podejdą do egzaminu w niezmienionej formule. Tegorocznych maturzystów będzie łącznie ponad 295 tysięcy.

Matura 2023. Terminy dodatkowy, poprawkowy i ogłoszenie wyników

Dla osób, które z różnych, uzasadnionych przyczyn nie mogą w majowym terminie podejść do matury, przewidziano termin dodatkowy: od 1 do 19 czerwca 2023 roku. Jeśli chodzi o egzaminy poprawkowe, będą one przeprowadzane w dniach od 21 do 22 sierpnia 2023 roku. Wyniki matury 2023 zostaną ogłoszone w całym kraju 7 lipca. Rezultaty egzaminu poprawkowego absolwenci poznają 8 września 2023 roku.

Czytaj też: Matura 2023. Co grozi za wejście na egzamin z telefonem?

Dyrektor CKE: W szkołach obserwatorzy, a w paczkach z arkuszami nadajniki

Najnowsze informacje dotyczące matury 2023 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym - kliknij !

Zdjęcie Od 4 maja w Interii znajdziecie arkusze CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami / INTERIA.PL