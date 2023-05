Matematyka nazywana królową nauk na poziomie podstawowym to jeden z obowiązkowych przedmiotów na maturze 2023. W tym roku egzamin pisało ponad 272 tys. osób z liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Absolwenci czteroletnich liceów zmierzyli się z tzw. nową maturą z matematyki (w formule 2023). Dostali arkusze CKE w kolorze fioletowym, które różniły się od arkuszy, jakie rozwiązywali absolwenci techników.

Matura z matematyki w formule 2023 została wydłużona o 10 min (w sumie trwała trzy godziny zegarowe), a liczba zadań otwartych została zwiększona w porównaniu do "starej matury".

Matura 2023. Matematyka. Tutaj arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2023. Matematyka. Tutaj arkusz CKE i odpowiedzi

ARKUSZ CKE: Matematyka poziom podstawowy, formuła 2023

Matura z matematyki 2023. Co było?

Zdania maturzystów co do poziomu trudności tegorocznej matury z matematyki są podzielone. Abiturienci, z którymi rozmawiała Interia twierdzili, że egzamin był łatwy, wręcz banalny. - Obstawiam około 70 procent, mimo że byłam dwójkową uczennicą - powiedziała nam Wiktoria. W sieci nie brakuje jednak opinii, że matura sprawiła zdającym sporo trudności.

A co było na maturze? Ciągi, funkcja kwadratowa, mediana, średnia, wartość bezwzględna, logarytmy. - Kilka zadań z funkcją kwadratową. Trzy zadania z geometrii - dodała Zuzia, maturzystka z Izbicy Kujawskiej.

Matura z matematyki. Można mieć kalkulator i tablice matematyczne

Maturzyści nie mogą zabierać ze sobą na salę egzaminacyjną talizmanów na szczęście, jedzenia, czy telefonów. Na maturze z matematyki można mieć za to kilka pomocnych przyborów. Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) abiturienci mają prawo wziąć ze sobą (podchodząc do egzaminów zarówno w formule 2023, jak 2015): linijkę, cyrkiel oraz kalkulator prosty. Na tym nie koniec.

Szkoła powinna zapewnić na egzamin z matematyki tablice matematyczne CKE zawierające wybrane wzory.

Matura z matematyki. Kiedy wyniki? Co jeśli nie zdam?

Dzisiaj odbyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym w formułach 2023 i 2015. Egzamin rozszerzony z matematyki (w obu wersjach) jest zaplanowany na piątek 12 maja na godzinę 9:00. Wyniki matury 2023 zostaną podane do wiadomości zdających 7 lipca. Co jeśli zabraknie ci punktów i okaże się, że nie zdobyłeś minimum 30 proc. (to minimalny wynik, żeby zdać)? Nie załamuj się! Masz jeszcze szansę na poprawkę. 22 sierpnia odbędzie się poprawkowy egzamin pisemny - o godz. 9:00. W zdecydowanej większości przypadków poprawka odbywa się w szkole, w której uczeń pisał egzamin w pierwszym terminie.



Absolwenci mają tydzień od dnia ogłoszenia wyników czyli 7 lipca, aby złożyć deklarację (dostępną na stronie CKE) dotyczącą chęci zdawania poprawki do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (w praktyce to zwykle dyrektor szkoły). Wyniki egzaminów poprawkowych uczniowie poznają 8 września bieżącego roku. Szczegóły tutaj

