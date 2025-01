"Mieszkańcy powinni o tym wiedzieć". Radny pyta o smog, miasto odpowiada

W Warszawie o smogu można się dowiedzieć między innymi z aplikacji 19115 lub alertu RCB. Według Jana Mencwela to nie wystarczy. Radny proponuje, by o złej jakości powietrza informować między innymi na nośnikach elektronicznych. Ratusz poinformował, że rozważy taką możliwość. Zapewnił, że już teraz odpowiednie informacje trafiają do szkół, przedszkoli i placówek medycznych. Podkreślił też, że jakość powietrza w stolicy się poprawia.