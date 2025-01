Psycholożka Anna Drożdż pisze do posłów. Zwraca się z "żądaniem" zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu z matematyki na maturze. Jej zdaniem jest to "narzędzie do segregacji i eliminacji", bo nie każdy uczeń "posiada predyspozycje do nauki matematyki na poziomie maturalnym". Nauczyciele tego przedmiotu komentują Interii: - Nie bez powodu to matematyka jest królową nauk. Do tematu odnosi się też MEN.