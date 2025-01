Potężny cyklon Eowyn dotarła już do Wysp Brytyjskich. W Irlandii przyniósł porywy wiatru nienotowane do tej pory - miejscami wieje prawie 200 km/h. W części kraju ogłoszono czerwony alert. Lotnisko w Dublinie jest sparaliżowane, zamknięta została polska ambasada w stolicy Irlandii, a ponad 700 tysięcy budynków nie ma prądu. We wszystkich szkołach odwołano zajęcia. Milionom osób zalecono pozostanie w domach.