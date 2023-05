Matura 2023. Harmonogram i daty egzaminów w pierwszym tygodniu

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym to pierwszy egzamin dojrzałości, do którego podchodzą absolwenci w sesji głównej. W tym roku egzamin maturalny z języka polskiego odbędzie się w czwartek, 4 maja o godz. 9.

Następnego dnia, czyli w piątek, 5 maja abiturienci zmierzą się z drugim obowiązkowym egzaminem, czyli maturą z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Maturzyści w tym dniu mogą wybrać jeden z sześciu egzaminów. Oto szczegółowy harmonogram:

matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym - 5 maja o godz. 9;

- 5 maja o godz. 9; matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym - 5 maja o godz. 14;

na poziomie podstawowym - 5 maja o godz. 14; matura z języka francuskiego na poziomie podstawowym - 5 maja o godz. 14;

na poziomie podstawowym - 5 maja o godz. 14; matura z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym - 5 maja o godz. 14;

na poziomie podstawowym - 5 maja o godz. 14; matura z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym - 5 maja o godz. 14;

na poziomie podstawowym - 5 maja o godz. 14; matura z języka włoskiego na poziomie podstawowym - 5 maja o godz. 14.

Wśród języków obcych nowożytnych od lat największą popularnością cieszy się matura z języka angielskiego. Co roku przystępuje do niej najwięcej abiturientów. Drugim najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym jest niemiecki. Z kolei na trzecim miejscu wśród najpopularniejszych języków obcych nowożytnych zdawanych na maturze na poziomie podstawowym jest język rosyjski.

Matura 2023. Ile trwa matura z języka polskiego, a ile matura z języka obcego?

To, ile trwają egzaminy maturalne z poszczególnych przedmiotów, określa nowa formuła matur. Wynika z niej, że matura z języka polskiego potrwa zdecydowanie dłużej, niż dotychczas. Uczniowie na rozwiązanie zadań będą mieli aż 240 minut, czyli równo cztery godziny. Do tej pory egzamin ten trwał 170 minut.

Zobacz więcej: Matura 2023. Szczegółowy harmonogram egzaminów i ważne terminy

Z kolei czas trwania matury z języka angielskiego 2023 i innych języków obcych nowożytnych nie uległ zmianie. Oznacza to, że absolwenci na wypełnienie arkusza egzaminacyjnego mają 120 minut, a więc dwie godziny.

Część uczniów będzie jednak zdawać "starą" maturę w tzw. formule 2015. Są to głównie absolwenci 3-letnich liceów, uczniowie 4-letnich techników, branżowych szkół II stopnia, oraz dotychczasowych 4-letnich liceów plastycznych.

Matura 2023 z języka polskiego. Co będzie na egzaminie?

Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co na 100 proc. pojawi się na egzaminach maturalnych w 2023 roku. Nie ma co również liczyć na przecieki maturalne , choć w wielu przypadkach są one ostatnią deską ratunku dla tych, którzy w ostatnim czasie nie przykładali się do nauki.

Istnieją jednak pewne typy zadań, które każdego roku powtarzają się w arkuszach maturalnych. Dokładnie tak samo jest w przypadku matury z języka polskiego i matury z języka angielskiego. Co trzeba umieć, aby mieć dobry wynik z tych egzaminów maturalnych?

Zobacz więcej: Dyrektor CKE: W szkołach obserwatorzy, a w paczkach z arkuszami nadajniki

W przypadku matury z języka polskiego bardzo ważną kwestią jest znajomość lektur obowiązkowych. Wiedza na temat dzieł literackich jest niezbędna przy pisaniu pracy, która może dotyczyć analizy lub interpretacji dzieła, a także rozprawki. Dodatkowo zadania na maturze z języka polskiego 2023 mogą odnosić się do zagadnień, takich jak:

odczytywanie znaczeń wyrazów, zdań, akapitów, fragmentów tekstu;

wnioskowanie na podstawie przesłanek w tekście;

określanie głównej myśli i tematu tekstu;

wskazywanie tezy i argumentów;

rozpoznawanie środków językowych;

wskazywanie nadawcy i odbiorcy tekstu;

zajmowanie własnego stanowiska wobec opinii autora, czyli czytanie krytyczne.

Matura 2023. Jak zdać język angielski?

A jak będzie wyglądała matura 2023 z języka angielskiego? Uczniowie zdający maturę z angielskiego w nowej formule nie będą musieli rozwiązywać zadań typu prawda/fałsz. Na ich arkuszach pojawią się jednak zadania otwarte (oprócz zamkniętych). Mogą to być np. teksty z lukami do uzupełnienia lub takie, w których trzeba udzielić odpowiedzi na pytania. Zadania otwarte będą stanowiły ok. 30-40 proc. wszystkich zadań w tej części.

Na egzaminie przydatne mogą być odmiany czasowników nieregularnych oraz zasady pisania maili, listów oraz ogłoszeń. Z pewnością nie zaszkodzi odświeżenie słownictwa z tematów związanych z rodziną, podróżami oraz edukacją. Przy tym należy przypomnieć sobie zasady korzystania z czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect oraz Future Simple.

Warto przy tym pamiętać, że część uczniów będzie zdawać "starą" maturę w tzw. formule 2015. Są to głównie absolwenci 3-letnich liceów, uczniowie 4-letnich techników, branżowych szkół II stopnia, oraz dotychczasowych 4-letnich liceów plastycznych.

Matura 2023. Liczy się punktualność

W tych dniach warto również pamiętać o punktualności. Trzeba wiedzieć, że pisemne egzaminy maturalne rozpoczynają się równo o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE.

Zobacz więcej: Duże zmiany na maturze 2023. Sprawdź, jak będą wyglądać egzaminy

Od momentu rozdania arkuszy nikogo nie można już wpuścić i drzwi do sali egzaminacyjnej zostają zamknięte. Dlatego warto opracować sobie plan dotarcia do szkoły i pojawić się przynajmniej kilka minut przed rozpoczęciem egzaminu. Spóźnienie na egzamin będzie mieć poważne konsekwencje.

Najnowsze informacje dotyczące matury 2023 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym - kliknij !

Zdjęcie Od 4 maja w Interii znajdziecie arkusze CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami / INTERIA.PL

