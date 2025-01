Takie ciepło w styczniu to ewenement. Najciekawiej będzie w sobotę

Pogoda w weekend nie pasuje do zimy

Pierwsza połowa weekendu będzie ciepła, z temperaturami od 3 stopni na północnym wschodzie, przez około st. C w centrum do nawet 12 stopni Celsjusza na zachodzie .

Wiatr przeważnie będzie umiarkowany, okresami porywisty, a najmocniejszy w górach. Na terenach podgórskich Karpat porywy mogą osiągać lokalnie do 70 km/h, a wysoko w Karpatach do 80 km/h.

Deszcz i chmury nie znikną

W porównaniu z sobotą będzie nieco chłodniej, jednak wciąż ciepło . Na zachodzie i miejscami na terenach podgórskich termometry pokażą 3-4 st. C. Najcieplej w niedzielę będzie na południowym wschodzie: do 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Synoptycy zwracają uwagę, że nawet pomimo zimowej aury na początku stycznia mamy do czynienia z bardzo ciepłym okresem. Jak podaje IMGW średnia anomalia temperatury za styczeń 2025 roku w odniesieniu do średniej wieloletniej jest dodatnia i wynosi +1,9 st. C. To oznacza, że jest o prawie dwa stopnie cieplej niż w średnio w latach 1991-2020.