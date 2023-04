Matura z matematyki na poziomie podstawowym już 5 maja o godz. 9. W "formule 2023" zdawać ją będzie 158 tys. abiturientów. Egzamin w nowej formie zostanie wydłużony o 10 minut i trwać będzie trzy godziny. Zwiększona zostanie liczba zadań otwartych, jak wynika z informatora CKE, będzie ich od 7 do 13.

Edyta Sidor-Banaszek, egzaminatorka i nauczycielka matematyki w Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu zaznacza, że na tym etapie trudno jest mówić o powtarzaniu materiału. - Ale mogę wskazać, jak rozwiązać arkusz maturalny z matematyki na poziomie podstawowym w nowej formule - mówi egzaminatorka.

Matura 2023 z matematyki. Kluczowe są tablice ze wzorami

- Warto jeszcze przed egzaminem dokładnie przeanalizować tablice matematyczne. Zobaczyć, gdzie co w nich jest, który wzór użyć do danego typu zadania - zaleca Edyta Sidor-Banaszek.

Najlepiej rozwiązać jeszcze w domu próbny arkusz maturalny, używając tych tablic. - Jeśli to opanujesz, na pewno sobie poradzisz. Tym bardziej, że prawdopodobnie egzamin będzie podobny strukturą i formą do tych próbnych - ocenia.

Dobrze jest też znać dodatkowe wzory. Kamila, współautorka kursu do matury z matematyki i egzaminu ósmoklasisty o nazwie Matematyka Gryzie alarmuje, że nie wszystkie wymagane są w tablicach.

Edyta Sidor-Banaszek wskazuje, że forma nowej matury z matematyki jest inna. - Do tej pory mieliśmy tylko część zamkniętą, a następnie otwartą. Teraz są wiązki zadań, czyli zestaw od dwóch do czterech zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym, zadania wielokrotnego wyboru oraz prawda-fałsz. Wydaje się, że maturzyści są przyzwyczajeni do tej formy, bo tego typu zadania występowały na egzaminie ósmoklasisty. Całkiem nowe są zadania na dobieranie, gdzie trzeba przyporządkować odpowiedzi oraz zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami.

Matematyka, poziom podstawowy. Co będzie na egzaminie? "Zadania powtarzające się"

Kamila zauważa: - Są typy zadań powtarzające się w obu próbnych arkuszach, które CKE opublikowało przed maturą w nowej formule. Może to być znak, że pojawią się też na egzaminie właściwym.

Jakie to zadania? - Oba arkusze próbne zaczynają się od podobnych zadań dotyczących potęg. Następnie mamy logarytmy, a później dodawanie ułamków algebraicznych. Pojawiło się też rozkładanie wielomianu na czynniki oraz nierówność z wartością bezwzględną. Dalej jest równanie wymierne, zadanie z lokatą oraz "wykaż, że" algebraiczne. Mamy też równanie okręgu, które jest nowością. Warto nauczyć się rozwiązywać je w nocy o północy - mówi Kamila.

Matura z matematyki. Nauczycielka mówi o pewniakach

Edyta Sidor-Banaszek również zauważa, że na maturze warto skupić się na zadaniach, których do tej pory na maturze nie było. - Zawsze jest tak, że jak pojawia się coś nowego w podstawie programowej i w arkuszu próbnym, to będzie też na egzaminie właściwym. To równania wielomianowe, równanie lub nierówność z wartością bezwzględną, twierdzenie cosinusów, równanie okręgu, twierdzenie o dwusiecznej kąta wewnętrznego. Pewniakiem jest też zadanie z optymalizacji, które jest bardzo wysoko punktowane. Tu trzeba pamiętać o wyznaczeniu dziedziny. Warto też wrócić do zadań z kapitalizacji złożonej, czyli inaczej procentu składanego. Twierdzenie Talesa i układy równań też mogą się pojawić.

Tak jak Kamila, Edyta Sidor-Banaszek wskazuje jeszcze na potęgi, logarytmy i procenty. - Będzie też na pewno dowód algebraiczny. Te dowody pojawiały się już wcześniej, ale tym razem będzie to zapewne ten z podzielności, warto to sobie przypomnieć. Funkcje - przekształcania, odczytywanie z wykresu, dużo też było takich zadań.

Chcesz uzyskać wyższy wynik na maturze? Matematyczka radzi

­- Jeśli chcesz uzyskać wyższy wynik na maturze, dobrą radą jest przerobienie wszystkich zadań z informatora o maturze podstawowej CKE, zbioru zadań CKE, przykładowego arkusza CKE, próbnego arkusza CKE z września i grudnia - radzi jeszcze Kamila. - W momencie, kiedy w 2015 roku była zmiana i CKE publikowała informatory oraz próbne arkusze, to też wiele zadań w nich zawartych pojawiło się na egzaminie właściwym - zauważa.

Edyta Sidor-Banaszek radzi jeszcze: - Poza tym, że maturzyści mają pracować z tablicami i zwrócić uwagę na zadania, których nie było do tej pory na maturze, powinni też czytać polecenia od początku do końca. Często jest tak, że ktoś nie doczyta, nie przeanalizuje i poda błędną odpowiedź. Uważność jest kluczowa. Oczywiście muszą też mieć ze sobą linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty.

Zdaniem matematyczek matura podstawowa z matematyki nie będzie trudna. - Na maturze zadania zawsze są powtarzalne. I wydaje mi się, że ten egzamin nie będzie trudny, on w tym roku będzie wręcz ułatwiony, bo wiele typów zadań jest wykreślonych - podsumowuje Kamila.

