Spis treści: 01 Kiedy jest matura ustna z języka polskiego w 2023 roku?

02 Jakie są zmiany w maturze ustnej z języka polskiego?

03 Jakie są wymagania na maturze ustnej z języka polskiego? Ile pytań losuje uczeń?

04 Jawne pytania na maturze ustnej z języka polskiego. Lista wszystkich zagadnień

Kiedy jest matura ustna z języka polskiego w 2023 roku?

Matura 2023 rozpocznie się tuż po weekendzie majowym. Początek egzaminów dojrzałości zaplanowano na czwartek, 4 maja. W tym dniu uczniowie zmierzą się z obowiązkową maturą z języka polskiego na poziomie podstawowym . W kolejnych dniach zdający przystąpią do matury z języka angielskiego lub innego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (piątek, 5 maja), a także matury z matematyki na poziomie podstawowym (poniedziałek, 8 maja).

Matury ustne 2023 odbędą się z kolei w terminach od 10 do 23 maja 2023 r. (z wyjątkiem 14 i 21 maja, kiedy przypadają niedziele). Uczniowie odpowiednio wcześniej otrzymują informację o dokładnej dacie egzaminu ustnego z języka polskiego oraz języka angielskiego (lub innego wybranego języka obcego).

Jakie są zmiany w maturze ustnej z języka polskiego?

Uczniowie zmierzą się z maturą ustną z języka polskiego po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa. Ze względu na COVID-19 nie było ustnej matury.

Egzamin maturalny w 2023 roku będzie wyglądał inaczej niż ten w formule 2015. Co się zmieni?

Centralna Komisja Egzaminacyjna okroiła jawną pulę pytań obowiązujących na ustnym egzaminie z języka polskiego. Pierwotnie miało ich być 280, następnie zmniejszono ich liczbę do 227, a ostatecznie będzie tylko 110.

Jakie są wymagania na maturze ustnej z języka polskiego? Ile pytań losuje uczeń?

Matura ustna z języka polskiego w nowej formule będzie składać się z dwóch zadań. Jedno z nich pozostaje takie samo jak w starej formule. Uczeń musi odpowiedzieć na pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym lub dotyczącym języka. Drugie zaś to jedno z pytań zawartych w puli jawnych zagadnień na egzamin.

Przebieg matury ustnej z języka polskiego w 2023 roku będzie wyglądał następująco:

Uczeń losuje zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań. Jedno z nich dotyczy lektury obowiązkowej (pytanie jawne) drugie innych tekstów kultury, zdający omawia je na podstawie tekstu np. ikonograficznego, literackiego czy językowego (pytanie niejawne). Na przygotowanie się do odpowiedzi uczeń ma 15 minut. W tym czasie może stworzyć notatki i przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia, które będzie chciał omówić w trakcie swojej wypowiedzi. Na podstawie przygotowanych materiałów uczeń przez około 10 minut wygłasza wypowiedź monologową. Na koniec uczeń odpowiada na pytania egzaminatorów. Na tę część egzaminu przewidziano około 5 minut.

Matura ustna z języka polskiego w 2023 roku trwa łącznie 30 minut. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć, wynosi 30. Aby zdać maturę ustną z języka polskiego, trzeba otrzymać minimum 30 proc., a więc 9 punktów.

Jawne pytania na maturze ustnej z języka polskiego. Lista wszystkich zagadnień

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała listę 110 pytań jawnych, które mogą zostać zadane podczas egzaminu. Dotyczą one lektur obowiązkowych, z którymi uczniowie zapoznali się w trakcje swojej edukacji. Warto zapoznać się z nimi już teraz.

Oto pełna lista jawnych pytań na maturę ustną z języka polskiego w 2023 roku:

Biblia



1. Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

3. Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

4. Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

5. Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Jan Parandowski, "Mitologia"



6. Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie na podstawie mitu o Syzyfie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

7. Motyw matczynej miłości. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Demeter i Korze z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

8. Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o rodzie Labdakidów z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

9. Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie wybranego mitu z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

10. Jaki jest los dobroczyńców ludzkości? Omów zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Homer, "Iliada" (fragmenty)



11. Konflikty jako źródło literackiego obrazu wojny. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Iliady" Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Sofokles, "Antygona"



12. Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na podstawie "Antygony" Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

13. Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów zagadnienie na podstawie "Antygony" Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



"Legenda o świętym Aleksym" (fragmenty)



14. Asceza jako wartość. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Legendy o świętym Aleksym". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



"Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" (fragmenty)



15. Groza i komizm w obrazie śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



"Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu" (fragmenty)



16. Relacje z Bogiem i światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



"Pieśń o Rolandzie" (fragmenty)



17. Wzór rycerza idealnego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Pieśni o Rolandzie". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Gall Anonim, "Kronika polska" (fragmenty)



18. Średniowieczne kreacje literackie idealnego rycerza i władcy. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Kroniki polskiej" Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Dante Alighieri, "Boska Komedia" (fragmenty)



19. Motyw wędrówki i jego literackie realizacje. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Boskiej Komedii" Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Jan Kochanowski, "Odprawa posłów greckich"



20. Inspiracje mitologiczne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

21. Motyw władzy w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Piotr Skarga, "Kazania sejmowe" (fragmenty)



22. Obraz Polski i Polaków. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Kazań sejmowych" Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Jan Chryzostom Pasek, "Pamiętniki" (fragmenty)



23. Sarmacki portret polskiego szlachcica. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



William Szekspir, "Makbet"



24. Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

25. Motyw władzy. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

26. Wizerunek kobiety w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

27. Rola postaci fantastycznych i zjawisk nadprzyrodzonych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Molier, "Skąpiec"



28. Relacje rodzinne w krzywym zwierciadle komedii. Omów zagadnienie na podstawie "Skąpca" Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

29. Konflikt pokoleń jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Skąpca" Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Ignacy Krasicki, wybrane bajki



30. Uniwersalizm prawdy o naturze ludzkiej w bajkach. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Adam Mickiewicz, "Konrad Wallenrod"



31. Tragizm losu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

32. Podstępne metody walki z wrogiem jako zaprzeczenie etosu rycerskiego. Omów zagadnienie na podstawie "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

33. W jaki sposób literatura przedstawia problem wyboru między życiem prywatnym a obowiązkiem wobec ojczyzny? Omów zagadnienie na podstawie "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Adam Mickiewicz, "Pan Tadeusz"



34. Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

35. Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

36. Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

37. Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

38. Motyw przemiany bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Adam Mickiewicz, Dziady część II



39. Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Adam Mickiewicz, "Dziady część III"



40. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów części III" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

41. Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów części III" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

42. Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów części III" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

43. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów części III" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

44. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów części III" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

45. Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów części III" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

46. Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów części III" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

47. Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów części III" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Juliusz Słowacki, "Balladyna"



48. Motyw zbrodni i kary. Omów zagadnienie na podstawie "Balladyny" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

49. Konsekwencje dokonanych wyborów życiowych. Omów zagadnienie na podstawie "Balladyny" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Juliusz Słowacki, "Kordian"



50. Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

51. Droga do dojrzałości romantycznego indywidualisty. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

52. Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

53. Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Bolesław Prus, "Lalka"



54. Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

55. Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

56. Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

57. Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

58. Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

59. Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

60. Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

61. Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Eliza Orzeszkowa, "Gloria victis"



62. Motyw bohaterów zapomnianych przez naród. Omów zagadnienie na podstawie utworu "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

63. Przyroda jako świadek historii. Omów zagadnienie na podstawie utworu "Gloria victis" Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Henryk Sienkiewicz, "Potop"



64. Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

65. Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

66. Motyw winy, kary i odpuszczenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

67. Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Fiodor Dostojewski, "Zbrodnia i kara"



68. Obraz przemiany wewnętrznej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

69. Obraz miasta i jego mieszkańców. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

70. 1. Literackie portrety kobiet. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

71. Czego można dowiedzieć się o naturze ludzkiej z literatury? Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Stanisław Wyspiański, "Wesele"



72. Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

73. Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

74. Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

75. Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

76. Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

77. Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

78. Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Stefan Żeromski, "Przedwiośnie"



79. Młodość jako czas buntu. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

80. Wojna i rewolucja jako źródło skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

81. Wpływ otoczenia na życiowe wybory ludzi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

82. Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

83. Utopijny i realny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Tadeusz Borowski, "Proszę państwa do gazu"



84. Literacki obraz zdehumanizowanego świata. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

85. "Człowiek zlagrowany" jako ofiara zbrodniczego systemu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Tadeusz Borowski, "Ludzie, którzy szli"



86. Kaci i ofiary - obraz międzyludzkich relacji w obozie. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Ludzie, którzy szli" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

87. Na czym polega dehumanizacja człowieka? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Ludzie, którzy szli" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Gustaw Herling-Grudziński, "Inny świat"



88. Postawy człowieka w sytuacji ekstremalnej. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

89. Jakie znaczenie ma tytuł do zrozumienia sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

90. Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst



Hanna Krall, "Zdążyć przed Panem Bogiem"



91. Literatura faktu jako źródło wiedzy o przeszłości. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

92. Zagłada z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń w getcie. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

93. Dwie perspektywy wyścigu w walce o życie - wojenna i powojenna. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Albert Camus, "Dżuma"



94. Motyw cierpienia niezawinionego i jego znaczenie dla przesłania utworu. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

95. Trudne wybory w sytuacjach krańcowych. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

96. Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

97. Człowiek w obliczu zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



George Orwell, "Rok 1984"



98. Funkcjonowanie jednostki w państwie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

99. Raj zbudowany na ziemi, czyli o antyutopii. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

100. Relacje międzyludzkie w rzeczywistości państwa totalitarnego. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

101. Nowomowa jako sposób na ograniczenie wolności człowieka. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

102. Wizja społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Sławomir Mrożek, "Tango"



103. Problem upadku wartości. Omów zagadnienie na podstawie "Tanga" Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

104. Konflikt i spór pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie "Tanga" Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

105. Groteskowa reinterpretacja motywu tańca. Omów zagadnienie na podstawie "Tanga" Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Marek Nowakowski, wybrane opowiadanie z tomu "Raport o stanie wojennym"



106. Stan wojenny z perspektywy zwykłego człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu "Raport o stanie wojennym" Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Marek Nowakowski, "Górą Edek"



107. Znaczenie tytułu i jego rola w odczytaniu sensu utworu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Górą Edek" Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Jacek Dukaj, "Katedra"



108. Człowiek w poszukiwaniu prawdy o sobie i świecie. Omów zagadnienie na podstawie "Katedry" Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Andrzej Stasiuk, "Miejsce"



109. Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie "Miejsca" Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.



Olga Tokarczuk, "Profesor Andrews w Warszawie"

110. Literacki obraz stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Profesor Andrews w Warszawie" Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

