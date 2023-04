Matura w "Formule 2023", jak określa egzamin Centralna Komisja Egzaminacyjna, jest dedykowana uczniom 4-letnich liceów ogólnokształcących (od 2023 r.) i 5-letnich techników (od 2024 r.). W tym roku do nowej matury podejdą więc tylko absolwenci 4-letnich liceów. Jak dowiedziała się Interia w CKE, będzie to łącznie ponad 158 tys. osób.



"Starą maturę", czyli egzamin w "Formule 2015", będą zdawali głównie absolwenci techników oraz osoby poprawiające egzamin z poprzednich lat. W tym roku będzie ich w sumie ponad 137 tys.

Nowa matura 2023: Cztery ustne i dwa pisemne

Każdy maturzysta, który będzie pisał nową maturę (w Formule 2023) musi podejść do czterech egzaminów w części pisemnej:

· egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

· egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

· egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

· egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym);

oraz dwóch egzaminów w część ustanej: egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu) i egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu).

Jak zdać nową maturę? Należy spełnić następujące warunki:

- przystąpić do dwóch egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz trzech w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej,

- przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia, zacznie on obowiązywać od 2025 roku i będzie wynosił 30 proc.).

Matura 2023 na nowych zasadach. Co się zmieni na polskim?

Nowa matura z języka polskiego w części pisemnej zostanie wydłużona do 240 minut i będzie się składać z trzech części:

1. Język polski w użyciu (czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca) - 10 pkt. (ok. 5-7 zadań - głównie otwartych, opartych na dwóch tekstach),

2. Test historycznoliteracki (znajomość problematyki lektur obowiązkowych) - 15 pkt. (ok. 6-15 zadań - głównie otwartych, w większości opartych na zawartych w arkuszu krótkich tekstach),

3. Wypracowanie - 35 pkt. (dwa tematy do wyboru).

Nowa matura z matematyki. Jaki będzie egzamin w formule 2023?

Matura z matematyki w "Formule 2023" również zostanie wydłużona w porównaniu do egzaminu, który napiszą tegoroczni absolwenci techników, o 10 minut do 180 minut. Zwiększona zostanie liczba zadań otwartych, jak wynika z informatora CKE, będzie ich od 7 do 13.

Matura w formule 2023 z języka obcego nowożytnego będzie trwała 120 minut (tyle samo co "stara matura").

Matura 2023. Kiedy wyniki?

Matury 2023 zarówno w nowej jak i starej formule rozpoczną się 4 maja i potrwają do 23 maja. Wyniki matur będą ogłoszone 7 lipca.

