Matura w "Formule 2023" , jak określa egzamin Centralna Komisja Egzaminacyjna, jest dedykowana uczniom 4-letnich liceów ogólnokształcących (od 2023 r.) i 5-letnich techników (od 2024 r.). W tym roku do nowej matury podejdą więc tylko absolwenci 4-letnich liceów. Jak dowiedziała się Interia w CKE, będzie to łącznie ponad 158 tys. osób.

W piątek, 5 maja, uczniowie napiszą egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. To najczęściej wybierany język obcy nowożytny na maturze. Tego samego dnia, o godz. 14, abiturienci zmierzą się też z językiem francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim oraz włoskim.

Matura 2023. Podano maksymalną liczbę słów? Na to uważaj!

Anna Klisz, autorka kursów maturalnych z języka angielskiego podkreśla, że egzamin maturalny w nowej formule jest inny. Uczniowie będą mieć więcej zadań otwartych - pojawią się również w części z czytaniem i słuchaniem ze zrozumieniem.

- Wcześniej na maturze było tak, że zadania z gramatyki były tylko zamknięte. Natomiast teraz pojawiają się zadania otwarte: z transformacji, słowotwórstwa, tak zwanej gramatykalizacji, do tego tłumaczenia, więc na pewno trzeba się zapoznać z tym typem zadań - wskazuje w rozmowie z Interią.

I tu jej pierwsza wskazówka dotycząca transformacji: - Tu często pojawia się błąd, bo uczniowie zamiast osoby dają zaimek i wtedy zdanie wyjściowe nie jest identyczne jak zdanie zrobione. Przykład: w jednym zdaniu jest "moja siostra", a w drugim już "ona". Inny: zdanie jest poprawne gramatycznie, ale przekroczono liczbę słów. To kolejna rada: sprawdzaj, czy nie napisałeś za dużo, bo odpowiedź będzie wtedy niepoprawna.

Matura 2023. Język angielski, poziom podstawowy. Tak możesz zdobyć dodatkowe punkty

Na maturze obowiązuje pewien zakres materiału, ale są rzeczy, których nie trzeba się uczyć. - Raczej nie pojawią się liczebniki, więc to można odpuścić - wskazuje Anna Klisz.

A co z pewniakami? - Na maturę podstawową warto nauczyć się sposobów wyrażania przyszłości: Present Continuous, be going to, Future Simple, pytań rozłącznych i kolokacji z make/do - wymienia.

- Jeśli chcesz zdobyć dodatkowe punkty za zakres środków językowych, zapamiętaj te trzy słówka i używaj: "opt" (zamiast "choose"), "utterly" (w zamian za "completely"), "nonetheless" (w miejsce "however") - radzi anglistka.

O tym, jak powtarzać sobie słówka przed maturą, a może nawet nauczyć się nowych, mówi nam Lidia Oleszczuk, nauczycielka języka angielskiego i egzaminatorka. Jej pierwsza rada jeszcze na kwiecień: - Nazywaj w myślach czynności, które wykonujesz i obserwujesz - sprawdź w słowniku i zapisz gdzieś w widocznym miejscu wyraz, który Ci "uciekł". Pamiętaj też o przymiotnikach, one "robią robotę". Przypomnij sobie choć kilka synonimów zamiast "good", "bad" czy "interesting" - dodaje. Radzi, by znaleźć jeszcze dosłownie godzinę dziennie na pracę z dowolnym zagadnieniem czy zadaniem ze starych arkuszy. - Niech twój mózg "nasiąka" angielskim - dodaje.

Wypowiedź pisemna na maturze z angielskiego. Aż 12 punktów

Anna Klisz podkreśla, jak ważna na maturze z języka angielskiego jest wypowiedź pisemna. - Tu można uzyskać aż 12 punktów z 60 możliwych - wskazuje.

- Jeśli chodzi o podstawę to nie jest ważna forma, a sama treść. Trzeba się skupić na tak zwanych kropkach, do których maturzyści muszą się odnieść i je rozwinąć. Często jest tak, że tylko się do nich odnoszą jednym krótkim zdaniem. To za mało. Na przykład powiedzmy, mają podać powód, dla którego się spóźnili. I piszą, że tak się stało, bo padał deszcz. Do tego musi się też pojawić rozwinięcie: w związku z tym, że pada deszcz pojawiły się korki, bo ludzie nie radzą sobie z prowadzeniem samochodu w taką pogodę. Nie można o tym zapomnieć.

Lidia Oleszczuk mówi, że jeśli ktoś obawia się, że nie wystarczy mu czasu, po zadaniach sprawdzających rozumienie ze słuchu powinien od razu przejść do wypowiedzi pisemnej. - W najgorszym razie, będziesz strzelał w zadaniach zamkniętych. Koniecznie wykonaj zadanie pisemne - nawet cztery krótkie zdania, w których przekażesz wymagane informacje, mogą dać Ci aż pięć punktów!

I ma jeszcze kilka rad ogólnych na maturę: - Dokładnie wczytuj się w treść poleceń, pytań i opcje odpowiedzi - poszukaj w głowie synonimów, bo to najczęściej one wystąpią w prawidłowych rozwiązaniach. Bądź czujny - zwroty takie jak "never", "unless", "don’t" zmieniają znaczenie zdania na przeciwstawne.

Matura 2023 i egzamin ustny. Aż 18 punktów za sprawność komunikacyjną

Anna Klisz mówi jeszcze o egzaminie ustnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym. - Tu oceniany jest nie tylko angielski, ale i sprawność komunikacyjna. Za nią jest do zdobycia aż 18 punktów!

- Warto sprawdzić, co konkretnie w którym zadaniu zrobić, żeby całą pulę tych punktów zdobyć. Bo nawet, jeśli dobrze znamy angielski, a nie wykonamy niektórych rzeczy, to te punkty nam przepadną - wskazuje.

Lidia Oleszczuk na koniec podkreśla: - W maju najlepiej wypocząć i wyspać się, zrelaksować. W tych kilka ostatnich dni, nie warto już wkuwać, bo przy nauce w stresie, na ostatnią chwilę, niewiele zostaje w głowie. Take it easy!