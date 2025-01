Według Romana Giertycha doniesienia medialne rzucają na prezesa IPN i kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego podejrzenie, że "jest złodziejem i okradł społeczeństwo na 120 tys. złotych" . - Teraz będzie miał szansę wyjaśnić prokuraturze, a pewnie później sądowi, jak to się stało, że te pomówienia są nieprawdziwe - oznajmił polityk Koalicji Obywatelskiej .

- Ja nie wątpię w to, że PiS nie wystawiłby kandydata na prezydenta, który w ten sposób się zachowywał - stwierdził Giertych.

Według mecenasa "takie działania, że ktoś wykorzystuje funkcję dyrektora muzeum do tego, aby wynajmować dla siebie luksusowy apartament, mimo że 5 km dalej ma swój własny dom, są jednoznacznie przez społeczeństwo utożsamiane z okradaniem tej jednostki, którą się kieruje".

Zawiadomienie ws. Karola Nawrockiego. Roman Giertych: To kradzież

Polityk KO przypomniał sprawę byłego wiceministra sprawiedliwości Bartłomieja Ciążyńskiego , który podał się do dymisji po informacji, że podczas prywatnych wakacji korzystał ze służbowego samochodu i tankował go płacąc służbową kartą .

- Za to dostał zarzuty i został wyrzucony z rządu i ma już obecnie akt oskarżenia. Oczekujemy od prokuratury takiego samego traktowania polityków PiS. Jeśli mamy do czynienia z publiczną informacją, że kandydat PiS nie wydał 500 złotych na paliwo, a 120 tys. złotych z pieniędzy publicznych i przeznaczył na własny komfort, to mamy prawo oczekiwać, ze prokuratura równie szybko zadziała - mówił Giertych.