ZUS wysyła pisma do emerytów. Istotna informacja w środku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę pism do emerytów i rencistów. Chodzi o deklaracje podatkowe (druki PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11). ZUS przypomina o aktualizacji adresu zamieszkania w przypadku osób, które ostatnio go zmieniły. W przeciwnym razie dokumenty mogą trafić do kogoś innego. Kto dostanie poszczególne rodzaje druków i kiedy emeryt może dostać zwrot podatku? Odpowiadamy.